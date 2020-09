Hàn Quốc cho phép xuất khẩu khẩu trang phẫu thuật ở mức hạn chế từ 15/9

Photo : YONHAP News

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 10/9 thông báo sẽ chuyển đổi hệ thống cung cấp khẩu trang xuất khẩu sang “hệ thống quản lý theo cung cầu thị trường”, cho phép xuất khẩu khẩu ở mức hạn chế khẩu trang phẫu thuật, khẩu trang ngăn dịch tiết.Biện pháp này được đưa ra sau khi xét thấy sản lượng khẩu trang trong nước đang gia tăng, tình hình cung cầu trên thị trường đã được ổn định.Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm ở Hàn Quốc cũng quyết định xóa bỏ quy định bắt buộc doanh nghiệp trong nước chỉ được xuất khẩu trang phẫu thuật cho các điểm bán hàng do Nhà nước quản lý từ ngày 15/9, nhằm đảm bảo cung cầu khẩu trang thông qua thị trường.Trong thời gian qua, hơn 80% sản lượng khẩu trang phẫu thuật sản xuất ra được cung cấp cho các cơ sở y tế trong nước. Tuy nhiên trong thời gian tới, mặt hàng này sẽ được giao dịch tự do dựa theo nhu cầu trên thị trường.Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm có kế hoạch hỗ trợ các cơ sở y tế găp khó khăn trong việc đảm bảo số lượng khẩu trang phẫu thuật cần thiết thông qua cơ chế thảo luận giữa Nhà nước và tư nhân, được khởi động từ tháng 7 vừa qua.Cùng với đó, cơ quan này sẽ định ra hạn mức xuất khẩu khẩu trang phẫu thuật theo từng doanh nghiệp, trong phạm vi không vượt quá 50% sản lượng bình quân của hai tháng gần nhất.Tuy nhiên, để ngăn chặn các hành vi thu mua khẩu trang ồ ạt trên thị trường để bán ra nước ngoài hòng thu lời, MFDS sẽ quản lý chặt chẽ về đơn giá xuất khẩu khẩu trang.