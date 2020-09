Xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 9 giảm 0,2%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 11/9 công bố kim ngạch xuất khẩu từ 1-10/9 đạt 15 tỷ USD, giảm 300 triệu USD (0,2%) so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày giảm 11,9% do số ngày làm việc nhiều hơn một ngày so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thiết bị vô tuyến viễn thông giảm 14,9%, chế phẩm dầu mỏ giảm 47%, phụ tùng ô tô giảm 7,9%. Ngược lại, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 43,2%, thiết bị chính xác tăng 14,2%, ô tô tăng 8,4%.Xếp theo quốc gia, xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 21,1%, Liên minh châu Âu (EU) giảm 0,8%, Trung Đông giảm 22,4%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 9,7%, Mỹ tăng 5,2% và Việt Nam tăng 7,2%.Trước đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 và tháng 8 đã giảm lần lượt 7,1% và 9,9%, mức giảm có cải thiện hơn so với ba tháng trước khi liên tiếp giảm hai chữ số từ tháng 4 đến tháng 6.Nhập khẩu trong 10 ngày đầu tháng 9 đạt 13,1 tỷ USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, nhập khẩu chíp bán dẫn tăng 12,8%, máy móc tăng 5,1%, thiết bị chính xác 7,8%. Tuy nhiên, nhập khẩu dầu mỏ giảm 11,9%, khí gas giảm 41,7%, thiết bị vô tuyến viễn thông giảm 22,2%.Nhập khẩu từ Trung Quốc và EU tăng lần lượt 0,6% và 4,3%, nhưng nhập khẩu từ Mỹ giảm 14,9%, Nhật Bản giảm 15,6%, Trung Đông giảm 37,1%, Việt Nam giảm 16,1%.