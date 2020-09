Số ca nhiễm mới COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 11/9, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 21.919 ca nhiễm COVID-19, tăng 176 ca so với số liệu công bố một ngày trước.Như vậy, số ca nhiễm mới đã 9 ngày liên tiếp dừng ở ngưỡng 100 ca/ngày. Tuy nhiên, số ca nhiễm trong ngày 10/9 đã tăng so một ngày trước (155 ca).Trong số các ca nhiễm mới, có 161 ca phát sinh trong cộng đồng, 15 ca nhiễm nhập ngoại. Trong các ca phát sinh trong cộng đồng, 61 ca ở thủ đô Seoul, 47 ca ở tỉnh Gyeonggi, 8 ca ở thành phố Incheon. Tổng số ca nhiễm mới ở Seoul và hai địa phương lân cận là 116 ca, quay lại ngưỡng ba con số sau khi giảm xuống 98 ca một ngày trước.Ngoài ra, có 14 ca ở tỉnh Nam Chungcheong, 10 ca ở thành phố Daejeon, 7 ca ở thành phố Gwangju, 4 ca ở thành phố Ulsan, 3 ca ở thành phố Busan, 2 ca ở tỉnh Nam Jeolla và Bắc Gyeongsang, 1 ca ở thành phố Daegu, tỉnh Bắc Chungcheong và đảo Jeju.Tại thủ đô Seoul tiếp tục phát sinh một số vụ lây nhiễm tập thể mới. Số ca lây nhiễm mới liên quan đến bệnh viện Severance ở quận Seodaemun, Seoul đã tăng lên thành 18 người. 8 ca nhiễm khác liên quan tới nhân viên làm việc tại trụ sở quận Jongno, Seoul.Tại một số địa phương khác cũng phát sinh các ca lây nhiễm tập thể, như tại chợ quận Buk, thành phố Gwangju (27 ca), công ty công nghiệp nặng Hyundai ở thành phố Ulsan (12 ca).Trong số 15 ca nhiễm nhập ngoại, có 9 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh tại cảng biển hoặc sân bay. 6 người còn lại được phát hiện trong quá trình cách ly tại nơi cư trú hoặc cách ly tập trung.Tính đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 350 ca tử vong do COVID-19, tăng 4 ca trong ngày 10/9. Có thêm 6 bệnh nhân biến chứng nặng, nâng tổng số bệnh nhân nguy kịch lên thành 175 người.Chỉ còn hai ngày nữa, tức tới ngày 13/9, là biện pháp giãn các xã hội mức II tăng cường áp dụng tại Seoul và các địa phương lân cận sẽ hết hiệu lực. Số ca nhiễm mới lại đang có dấu hiệu tăng trở lại, khiến Chính phủ Hàn Quốc không khỏi đau đầu để đưa ra quyết định có gia hạn tiếp giãn cách xã hội hay không.Cơ quan phòng dịch tuyên bố sẽ cưỡng ép giải tán các cuộc biểu tình quy mô lớn dự kiến diễn ra trong ngày lập nước 3/10 tới, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus COVID-19. Cơ quan Cảnh sát quốc gia đã gửi thông báo cấm 78 cuộc tụ tập có quy mô trên 10 người đăng ký tổ chức vào ngày lập nước.Cơ quan phòng dịch sẽ xem xét thêm diễn biến dịch bệnh trong vòng một, hai ngày tới để ra quyết định về phương hướng phòng dịch. Chính phủ tiếp tục đề nghị người dân hạn chế về quê, di chuyển trong dịp nghỉ lễ Tết Trung thu, trong bối cảnh số bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng là người cao tuổi đang tiếp tục gia tăng.