Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực tuyển dụng và lao động của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) ngày 10/9 đã nhóm họp trực tuyến và ra tuyên bố chung nhất trí cần phải bảo hộ những người thuộc tầng lớp yếu thế trong xã hội thông qua đối thoại liên ngành nhằm khắc phục khủng hoảng thị trường lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Các Bộ trưởng chỉ ra rằng những người yếu thế trong thị trường lao động như thanh thiếu niên, phụ nữ và người khuyết tật là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi dịch lan rộng. Theo đó, các Bộ trưởng khẳng địng sẽ tiếp tục hợp tác và tăng cường kết nối với các Bộ trưởng phụ trách những lĩnh vực khác nhằm xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách việc làm.Ngoài ra, nội dung bản tuyên bố cũng chỉ ra rằng hệ thống bảo trợ xã hội cũng sẽ được cải thiện để bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người. Qua đó, đối thoại cấp Bộ trưởng các ban ngành sẽ đóng vai trò tiên quyết trong quá trình hoạch định chính sách giai đoạn trong và sau dịch COVID-19.Tại cuộc họp, các Bộ trưởng nhận định COVID-19 đã khiến tầng lớp thanh thiếu niên gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm. Để khắc phục điều này, "Lộ trình thanh niên G20 năm 2025" sẽ được xây dựng sao cho phù hợp với tình hình của mỗi nước thành viên.Ngoài ra, các Bộ trưởng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ để duy trì hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo ra một mô hình kinh doanh linh hoạt và có khả năng phục hồi, hỗ trợ duy trì hoạt động tuyển dụng.Cũng trong hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc Lee Jae-gap đã chia sẻ chính sách lao động của chính phủ Hàn Quốc nhằm giảm thiểu tác động của thị trường tuyển dụng do dịch COVID-19, và giới thiệu "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc" (Korean New Deal) để chuẩn bị ứng phó với những thay đổi sau mùa dịch.