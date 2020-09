Photo : YONHAP News

Bộ phim hoạt hình do Hàn Quốc sản xuất mang tên "Hài đỏ và bảy chú lùn" (Red Shoes and the Seven Dwarfs) của đạo diễn Hong Sung-ho sắp sửa được ra mắt tại Bắc Mỹ.Hãng sản xuất phim SIDUS Animation ngày 11/9 cho biết phim "Hài đỏ và bảy chú lùn" sẽ được ra mắt tại Mỹ vào ngày 18/9 tới trên dịch vụ video theo yêu cầu của Apple và Amazon. Sau đó, phim sẽ được phát hành dưới định dạng đĩa Blu-ray và đĩa DVD vào ngày 22/9.Lions Gate, hãng sản xuất và phân phối phim "La La Land" (Những kẻ khờ mộng mơ), sẽ phụ trách phân phối bộ phim này tại thị trường Bắc Mỹ.Hãng SIDUS Animation cho biết đây là lần đầu tiên một bộ phim hoạt hình hoàn toàn do Hàn Quốc sản xuất được chiếu tại Mỹ thông qua công ty phân phối của nước này."Hài đỏ và bảy chú lùn" là một câu chuyện phiêu lưu giữa nhân vật chính, một cô gái thay đổi diện mạo 180 độ sau khi mang đôi giày màu đỏ, và 7 chàng hoàng tử bị biến thành những chú lùn màu xanh lá do vướng phải lời nguyền. Câu chuyện mang tính phê phán chủ nghĩa chuộng hình thức bên ngoài, trái ngược với câu chuyện cổ tích nổi tiếng "Bạch tuyết và bảy chú lùn".Phim từng được khởi chiếu tại Hàn Quốc vào năm ngoái, với 820.000 lượt khán giả tới xem rạp và được nhận Giải thưởng Tổng thống, giải thưởng cao nhất hạng mục phim hoạt hình tại lễ trao "Giải thưởng nội dung Hàn Quốc năm 2019".Trước đó, phim được khởi chiếu tại Ba Lan hồi tháng 1 năm nay, Australia và Tây Ban Nha vào tháng 7 vừa qua. Từ nay cho tới năm sau, phim dự kiến sẽ được chiếu tại Nam Mỹ, Bắc Âu và Nhật Bản.