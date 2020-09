Chi phí chuẩn bị cúng lễ tổ tiên dịp Tết Trung thu ở Hàn Quốc tăng hơn 6,5%

Photo : Getty Images Bank

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) cho biết chi phí chuẩn bị cho đồ cúng lễ tổ tiên dịp Tết Trung thu (Chuseok) năm nay ước tính là 237.800 won (200 USD) nếu mua sắm ở chợ truyền thống và 336.800 won (283 USD) trên các kênh phân phối hàng hóa lớn như chuỗi siêu thị, tăng lần lượt 4% và 6,6% so với năm ngoái.Chi phí tăng được phân tích là do giá các loại rau, củ, quả như bắp cải và củ cải đắt đỏ hơn bởi ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài; chất lượng táo không cao do phát triển chậm và nhập khẩu hạt dẻ giảm cũng khiến giá cả leo thang.aT cho biết nhằm ổn định cung cầu, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tăng 1,3 lần lượng cung của 10 mặt hàng dự kiến có lượng tiêu thụ lớn như táo, lê và thịt bò trong hai tuần trước lễ Tết.Khảo sát trên được thực hiện vào ngày 9/9 đối với 28 mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Trung thu tại 18 thị trường chợ truyền thống và 27 doanh nghiệp phân phối hàng hóa lớn trên cả nước.