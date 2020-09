Photo : YONHAP News

Theo báo cáo mới nhất công bố trên trang chủ ngày 9/9 (giờ địa phương), Tổ chức giám sát nông nghiệp toàn cầu từ vệ tinh quan sát Trái đất (GEOGLAM) dự đoán sản lượng lương thực tại Bắc Triều Tiên năm nay sẽ giảm đáng kể so với năm ngoái do ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt kéo dài.Từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, miền Bắc hứng chịu nhiều đợt mưa bất thường trong mùa canh tác chính. Trong tháng 8, các khu vực sản xuất ngũ cốc lớn như tỉnh Hwanghae và Pyongan còn xảy ra lũ lụt do hứng chịu các trận mưa lớn cục bộ, với lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1981.Báo cáo cũng dự đoán miền Bắc có thể hứng chịu các đợt mưa lớn hơn mọi năm vào mùa thu hoạch tháng 9, có nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt. Vấn đề ở chỗ, Bình Nhưỡng đã đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và tuyên bố không nhận hỗ trợ khắc phục thiệt hại lũ lụt từ quốc tế.Theo kết quả khảo sát năm 2019, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình lương thực thế giới (WFP) cho biết 40% dân số Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Theo đó, các chuyên gia dự đoán năm nay tình hình lương thực ở nước này sẽ tồi tệ hơn do anh hưởng dịch bệnh và thiên tai.GEOGLAM là một tổ chức quốc tế do Bộ trưởng nông nghiệp của nhóm G20 thành lập vào năm 2011, có trụ sở chính đặt tại Thụy Sĩ. Tổ chức này có nhiệm vụ phối hợp quan sát hệ thống vệ tinh nhân tạo cần thiết cho việc khảo sát và đo lường tình hình cây trồng ở các địa phương trên toàn thế giới, và chia sẻ các thông tin liên quan.