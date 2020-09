Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Seoul và khu vực lân cận duy trì mức hai chữ số ba ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 14/9, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 22.285 ca nhiễm COVID-19, tăng 109 ca so với số liệu một ngày trước, con số thấp nhất kể từ khi dịch tái bùng phát hôm 14/8 (103 ca).Tuy nhiên, số ca nhiễm mới thấp một phần là do lượng xét nghiệm vào ngày nghỉ giảm so với các ngày trong tuần.109 ca nhiễm mới trong ngày 13/9 gồm 98 ca phát sinh trong cộng đồng và 11 ca ngoại nhập. Cụ thể, thủ đô Seoul có 41 ca, tỉnh Gyeonggi 30 ca, thành phố Incheon 10 ca. Như vậy, khu vực thủ đô Seoul và các địa phương lân cận có tổng cộng 81 ca, duy trì mức hai chữ số ba ngày liên tiếp. Ngoài ra, tỉnh Nam Chungcheong có 7 ca, thành phố Busan và thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) mỗi nơi 3 ca, thành phố Daegu, thành phố Daejeon, thành phố Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 1 ca.Số ca nhiễm mới liên quan đến bệnh viện Severance (quận Seodaemun, thành phố Seoul) tăng 29 ca trong ngày 13/9, liên quan đến ổ dịch hội viên nhóm "Yêu thích leo núi" ở thủ đô và khu vực lân cận có tổng cộng 38 ca, liên quan đến buổi giới thiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe (thành phố Daejeon) tổng cộng 55 ca.11 ca ngoại nhập hôm 13/9 gồm 5 ca phát hiện trong khâu kiểm dịch nhập cảnh tại sân bay, 6 ca xác nhận trong quá trình cách ly bắt buộc sau nhập cảnh. Số ca tử vong do COVID-19 tăng thêm 5 ca, tổng cộng 363 ca. Tỷ lệ tử vong trung bình ở Hàn Quốc là 1,63%. Số ca bệnh nặng hoặc nguy kịch vẫn duy trì 157 ca.