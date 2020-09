Gần 400.000 người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc trong tháng 6 vừa qua đạt hơn 398.000 người, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong lịch sử. Con số trên vượt qua mức kỷ lục hồi tháng 5 là 396.654 người.Kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu lây lan mạnh vào tháng 3, số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trong nước đã tăng 4 tháng liên tiếp. Điều này được phân tích là do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người nước ngoài bị mắc kẹt trong nước vì không thể xuất cảnh.Trong những người cư trú bất hợp pháp, có 297.994 người (74,8%) là "người nước ngoài cư trú ngắn hạn", đến Hàn Quốc bằng visa du lịch, cư trú ngắn hạn dưới 90 ngày.Hơn 100.000 người còn lại là "người nước ngoài cư trú dài hạn", gồm Hàn kiều mang quốc tịch nước ngoài và người được cấp thẻ người nước ngoài. Đây là lần thứ hai kể từ sau tháng 5, người cư trú bất hợp pháp dài hạn tăng lên ngưỡng 100.000 người.Tỷ lệ cư trú bất hợp pháp, tức số người cư trú bất hợp pháp trên tổng số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, là 18,7%, tăng 0,2% so với một tháng trước. Điều này có nghĩa là cứ 5 người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc lại có một người cư trú bất hợp pháp.