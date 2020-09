Hàn Quốc tái nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại Hàn-Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 12/9 đã tham dự Hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 27 quốc gia gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Kang đã trao đổi về các vấn đề an ninh như tình hình bán đảo Hàn Quốc, vấn đề biển Đông và công tác đối phó dịch COVID-19.Chính phủ Hàn Quốc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại ngoại giao Hàn-Mỹ-Triều. Thông qua hợp tác chặt chẽ với Mỹ và cộng đồng quốc tế, Seoul cũng tuyên bố nỗ lực tăng cường ngoại giao để thiết lập hòa bình vĩnh viễn và phi hạt nhân hoá bán đảo Hàn Quốc, dựa trên những thỏa thuận đã đạt được của lãnh đạo ba nước Hàn-Mỹ-Triều.Ngoài ra, Seoul còn đề xuất các nỗ lực cải thiện và phát triển quan hệ với Bình Nhưỡng như hợp tác trong lĩnh vực phòng dịch, y tế, công nghệ nông và lâm nghiệp.Thông qua cuộc họp Diễn đàn khu vực ASEAN, cơ chế an ninh đa phương duy nhất Bắc Triều Tiên tham gia, bà Kang Kyung-hwa hy vọng các nước thành viên ARF sẽ gửi thông điệp tới miền Bắc kêu gọi nhanh chóng nối lại đối thoại.Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Indonesia An Kwang-il cũng tham dự Hội nghị, nhưng được cho là đã không có phản ứng trực tiếp với thông điệp thúc giục hai nước nối lại đối thoại của Ngoại trưởng Kang.Đại sứ An Kwang-il cho biết bài toán hiện nay của Bắc Triều Tiên là phải vượt qua nhiều khó khăn để trở thành một cường quốc mạnh mẽ, và tình hình bán đảo Hàn Quốc không hề ổn định.Ông An cũng chia sẻ về công tác đối phó dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả thiên tai của nước này, qua đó nhấn mạnh dù trong hoàn cảnh khó khăn, miền Bắc vẫn nỗ lực hoàn thành xây dựng Bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng trước ngày kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động 10/10 năm nay.