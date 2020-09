Photo : YONHAP News

Tham dự hội nghị trực tuyến hai tuần một lần "Capital Cable" về các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc tại Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 11/9, Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams cho biết quân đội Hàn-Mỹ đang thực thi "Kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện" do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất năm 2015, nhưng từ chối đề cập cụ thể vì đây là bí mật quân sự.Tuy nhiên, ông này cho biết điều kiện thứ nhất trong ba điều kiện chuyển giao quyền tác chiến thời chiến là "năng lực quân sự trọng tâm của quân đội Hàn Quốc để đóng vai trò chủ đạo trong phòng thủ liên quân" gồm 26 bài toán cần hoàn thành.Đây là lần đầu tiên một quan chức quân đội đề cập cụ thể về điều kiện chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Theo Tư lệnh Mỹ, chỉ trong năm 2019, quân đội hai nước đã đạt được nhiều tiến triển vượt bậc so với cách đây ba năm, nhưng "con đường phía trước vẫn còn dài".Ông Abrams nhấn mạnh kiểm chứng ba giai đoạn năng lực của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai chỉ là một trong 26 bài toán cần thực hiện để đảm bảo năng lực quân sự trọng tâm của quân đội Hàn Quốc.Trong năm ngoái, liên quân hai nước đã tiến hành kiểm chứng năng lực tác chiến ban đầu (IOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai. Tuy nhiên, công tác kiểm chứng hai giai đoạn còn lại là năng lực tác chiến toàn diện (FOC) và năng lực thực thi nhiệm vụ toàn diện (FMC) đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.Các phát biểu trên của Tư lệnh Mỹ được phân tích là nhằm kìm hãm phía Hàn Quốc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đẩy nhanh tốc độ chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Một quan chức quân đội Hàn Quốc nhận định những phát biểu trên của ông Abrams cho thấy trong thời gian tới, Mỹ sẽ đánh giá điều kiện chuyển giao quyền tác chiến thời chiến một cách khắt khe.Tại hội nghị trên, Tư lệnh Mỹ còn cho biết Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới để phòng ngừa dịch COVID-19, thiết lập vùng đệm mới 1-2km tại biên giới với Trung Quốc, bố trí lực lượng đặc nhiệm, ban lệnh bắn chết ngay những người vượt biên trái phép.Ngoài ra, miền Bắc vẫn tuân thủ thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, không có dấu hiệu khiêu khích đặc biệt. Hiện tại, nước này chỉ đang tập trung phòng dịch COVID-19 và khắc phục thiệt hại do mưa, bão.