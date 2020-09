Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển thuốc điều trị COVID-19 trong năm nay, vắc-xin trong năm sau

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 14/9 đã tổ chức lễ đánh dấu sự kiện chính thức được nâng cấp thành cơ quan độc lập, tách khỏi Bộ Y tế và phúc lợi. Cơ quan cho biết đặt mục tiêu phát triển được thuốc điều trị COVID-19 trong năm nay và vắc-xin phòng dịch trong năm sau.Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc CDC Jung Eun-kyeong tuyên bố sẽ xúc tiến bài toán ưu tiên hàng đầu hiện nay là khắc phục khủng hoảng COVID-19, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của người dân.Bà Jung cam kết sẽ đưa CDC phát triển thành một cơ quan chuyên môn, đổi mới để bảo vệ vững chắc an toàn, sức khỏe của người dân khỏi bệnh truyền nhiễm và các bệnh mãn tính.Ngày 12/4 vừa qua, Cơ quan quản lý dịch bệnh chính thức tách khỏi Bộ Y tế và phúc lợi, trở thành cơ quan độc lập với tầm nhìn "Người dân khỏe mạnh, xã hội an toàn". Quy mô nhân lực của cơ quan tăng từ 907 người lên thành 1.476 người, với các đơn vị trực thuộc là Viện nghiên cứu y tế quốc gia, Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia, Trung tâm đối phó dịch bệnh, Bệnh viện lao quốc gia, Viện kiểm dịch quốc gia.Trong đó, Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia mới được thành lập sẽ phụ trách phát triển thuốc điều trị và vắc-xin COVID-19 theo đúng mục tiêu đề ra. Ngoài ra, CDC sẽ tăng cường quản lý phòng ngừa bệnh mãn tính, bệnh hiếm gặp, cũng như các vấn đề về sức khỏe do tác động của biến đổi khí hậu.