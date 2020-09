Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng trưởng mạnh thứ hai trong nhóm G20

Photo : YONHAP News

Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) cho biết tính đến khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/9, trong các chỉ số chứng khoán tiêu biểu của nhóm 20 nền kinh tế lớn thế giới (G20), chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) có mức tăng trưởng 64,42% so với mức thấp nhất trong năm.Đây là mức tăng cao thứ hai sau Argentina (107,54%), và cao hơn các nước phát triển như Đức, Nhật Bản và các nền kinh tế mới nổi như Brazil và Ấn Độ.Thị trường chứng khoán trong nước tăng trưởng mạnh được phân tích là do ảnh hưởng từ dòng tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ (cá nhân), còn được gọi là “những chú kiến Donghak”. Các nhà đầu tư cá nhân ở Hàn Quốc thường được ví von là “kiến” bởi vai trò nhỏ bé trên thị trường. Thuật ngữ “kiến Donghak” ra đời khi đại dịch COVID-19 lan rộng đầu năm nay. Tương tự cuộc nổi dậy Donghak (Đông học) do nông dân Hàn Quốc lãnh đạo năm 1894 chống lại ảnh hưởng của nước ngoài, ví là Seohak (Tây học), các nhà đầu tư cá nhân đang mua cổ phiếu của các tổ chức đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài, duy trì đà tăng điểm trên thị trường.Đặc biệt, khảo sát cho thấy trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái do COVID-19, các nhà đầu tư đã tập trung vào các doanh nghiệp lĩnh vực nền tảng website trong nước như Naver, Kakao, và các ngành công nghiệp mới như pin thứ cấp và sinh học.