Chính phủ Hàn Quốc nhận định kinh tế khó đạt tăng trưởng dương

Photo : YONHAP News

Tham gia một chương trình phát thanh của đài MBC hôm 11/9, Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Yong-bum cho biết Chính phủ cũng đang nhận định nền kinh tế khó tăng trưởng dương trong năm nay. Bài toán đặt ra là phải kiểm soát dịch COVID-19 trong 4 tháng cuối năm, hồi phục xuất khẩu, giảm thiểu mức tăng trưởng âm.Đây là lần đầu tiên quan chức Chính phủ Hàn Quốc trực tiếp đề cập tới việc kinh tế khó đạt tăng trưởng dương.Trước đó, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay xuống -1,1%.Chính phủ và KDI bi quan về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay là do nhận định tình hình kinh tế quý III khó vực dậy do dịch COVID-19 tái bùng phát.Mặc dù các cơ quan Chính phủ vẫn chưa công bố số liệu kinh tế phản ánh tác động từ đợt tái bùng phát COVID-19 gần đây, nhưng doanh số thanh toán qua thẻ của các cửa hàng ăn uống trong tuần đầu tiên tháng 9 đã giảm mạnh tới 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn tuần thứ 4 của tháng 2 (-37,8%) nhưng cao hơn so với tuần đầu tháng 3 (-27,4%), thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh.Tuy nhiên, tổng giao dịch qua thẻ của người dân trong tuần đầu tháng 9 giảm 2,2%, mức giảm thấp hơn tuần thứ nhất của tháng 3 (-10,3%). Điều này cho thấy việc Chính phủ siết chặt các biện pháp phòng dịch chủ yếu ảnh hưởng tới lĩnh vực dịch vụ.Lượng khán giả tới rạp chiếu phim sau khi giảm 74,7% tuần thứ 4 tháng 8 đã giảm tiếp 72,6% tuần đầu tháng 9.Lượng khách đi tàu điện ngầm trong tuần đầu tháng 9 giảm 41,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn tuần đầu tháng 3 (-42,7%) nhưng cao hơn tuần thứ 4 của tháng 2 (-34,9%). Lượng hành khách đi tàu hỏa trong tuần đầu tháng 9 cũng giảm 50,6%. Điều này cho thấy người dân đã hạn chế di chuyển do lo ngại dịch COVID-19.Trước đó, trong báo cáo Xu hướng hoạt động công nghiệp do Cục thống kê quốc gia công bố, doanh thu bán lẻ tháng 7 đã giảm 6% so với một tháng trước. Dự báo nếu phản ánh cả ảnh hưởng của đợt tái bùng phát COVID-19 từ sau tháng 8 thì các chỉ số chính sẽ còn xấu hơn nữa.