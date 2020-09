Ngân hàng phát triển châu Á giữ nguyên triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020

Photo : YONHAP News

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ngày 15/9 đã công bố báo cáo điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á năm 2020, duy trì triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm nay là -1%, tương tự mức dự đoán hồi tháng 6 vừa qua.Tuy nhiên, ADB dự đoán tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2021 là 3,3%, giảm 0,2% so với mức dự đoán trước đó.Theo ADB, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng lạm phát của Hàn Quốc trong năm nay là 0,5%, năm sau là 1,3%, giữ nguyên so với triển vọng đưa ra hồi tháng 6.Ngân hàng phát triển châu Á nhận định tăng trưởng kinh tế bình quân của 45 quốc gia khu vực châu Á trong năm 2020 sẽ đạt -0,7%, giảm 0,1% so với dự đoán tháng 6, và giảm 2,2% so với dự đoán hồi tháng 4. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của 45 nước châu Á năm sau lại được điều chỉnh lên 6,8%, tăng 0,6% so với mức dự đoán của tháng 6.Triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Trung Quốc cũng được giữ nguyên so với dự đoán trước đó là 1,8%. Tương tự, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm nay cũng duy trì mức 0,8%.Ngược lại, ADB đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay của Ấn Độ từ -4% xuống -9%, Philippines từ -3,8% xuống -7,3%.