Số ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tại Hàn Quốc quay lại mốc 100 ca/ngày

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 16/9, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 22.504 ca nhiễm COVID-19, tăng 113 người so với số liệu một ngày trước.Các ca nhiễm mới gồm 105 ca phát sinh trong cộng đồng và 8 ca có yếu tố ngoại nhập. Như vậy, số ca nhiễm cộng đồng đã tăng trở lại trên 100 ca sau ba ngày liên tiếp duy trì mức dưới 100 người.Đa số các ca nhiễm cộng đồng tập trung ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô, gồm 29 ca ở Seoul, 24 ca ở tỉnh Gyeonggi và 8 ca ở thành phố Incheon.Tổng cộng 2.827 ca đang được điều trị cách ly. Số bệnh nhân nguy kịch là 160 người, tăng 2 ca so với một ngày trước.Tính đến nay, Hàn Quốc đã có tổng cộng 367 ca tử vong do dịch COVID-19, tỷ lệ tử vong 1,63%.Trong bối cảnh này, chính quyền thành phố Seoul yêu cầu các cơ quan y tế, viện dưỡng lão kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào, hạn chế người dân đến những điểm có nhiều người lui tới tại cơ sở.Cơ quan phòng dịch cũng lập phương án đối phó với kế hoạch biểu tình của một số tổ chức bảo thủ vào ngày lập nước 3/10 tới nhằm ngăn chặn phát sinh lây nhiễm tập thể.Cơ quan Cảnh sát đã gửi thông báo tới 87 tổ chức đăng ký biểu tình quy mô trên 10 người vào ngày 3/10 tại các khu vực cấm, đồng thời cấm nhận thêm đăng ký biểu tình của các đơn đăng ký khác. Trong trường hợp các tổ chức vẫn cố tình tụ tập biểu tình, cảnh sát sẽ có kế hoạch đối phó cứng rắn.Ngoài ra, nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan rộng trong dịp nghỉ lễ Tết Trung thu cuối tháng 9 đầu tháng 10 tới, Chính phủ cũng nhất trí sẽ thu tiền phí cầu đường đối với các phương tiện trên các tuyến đường cao tốc trong ngày nghỉ lễ để hạn chế người dân về quê.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cũng có kế hoạch áp dụng bảo hiểm y tế cho các trường hợp xét nghiệm tập thể đối với các bệnh nhân mới nhập viện vào các cơ quan y tế cấp bệnh viện trở lên trên toàn Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 21/9 tới khi kết thúc giãn cách xã hội mức II.