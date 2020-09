Tiêu thụ năng lượng Hàn Quốc giảm 2,6% nửa đầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo do Viện nghiên cứu kinh tế năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 16/9, tổng mức tiêu thụ năng lượng của Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay là 112,6 triệu TOE (đơn vị năng lượng quy đổi tương đương 1 tấn dầu), tụt 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái do nền kinh tế co hẹp vì dịch COVID-19.Trước đó, tiêu thụ năng lượng cả năm 2019 đã giảm 0,6%, mức giảm hàng năm đầu tiên trong một thập kỷ qua.Trong nửa đầu năm 2020, tiêu thụ năng lượng dành cho công nghiệp, chiếm phần lớn trong tổng mức tiêu thụ năng lượng, đạt 68,8 triệu TOE, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Mức tiêu thụ năng lượng là chỉ số phản ánh nền kinh tế thực, có xu hướng biến động cùng với diễn biến tăng trưởng kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc quý I năm nay giảm 1,3% so với quý IV năm ngoái, sau đó tiếp tục giảm 2,3% trong quý II.