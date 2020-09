17% người Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng Tổng thống Donald Trump

Photo : YONHAP News

Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew Research Center), cơ quan thăm dò ý kiến của Mỹ, ngày 15/9 (giờ địa phương) đã công bố kết quả khảo sát về độ tin cậy với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiến hành qua điện thoại từ ngày 10/6 tới 3/8 với 13.273 người trưởng thành tại 13 nước đồng minh lớn của Mỹ gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Australia và các nước châu Âu.Xét theo quốc gia, có 17% người Hàn Quốc trả lời tin tưởng Tổng thống Trump, giảm 29% so với kết quả khảo sát một năm trước (46%). Đây là mức giảm sâu nhất trong các nước là đối tượng khảo sát lần này.Nguyên nhân được phân tích là do Tổng thống Trump gây áp lực lớn với Hàn Quốc về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ.Năm 2017, năm đầu tiên ông Trump nhậm chức, tỷ lệ người Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng Tổng thống Trump đạt 17%, sau đó tăng vọt lên mốc 40% năm 2018, nhưng đến năm nay lại rớt xuống 17%. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama vẫn luôn duy trì mức 70%-80% trong suốt nhiệm kỳ cầm quyền.Ngoài ra, tỷ lệ người dân các nước khác bày tỏ tin tưởng vào Tổng thống Donald Trump nằm trong khoảng 10%-20%, hầu hết đều giảm mạnh so với một năm trước.Mức độ cảm nhận tốt về nước Mỹ của người dân Hàn Quốc là cao nhất (59%), ở các nước khác trong khoảng 20%-40%. Tỷ lệ người Nhật cảm nhận tốt về nước Mỹ cũng rớt từ 68% của năm ngoái xuống còn 41% trong năm nay, mức giảm sâu nhất trong các đối tượng khảo sát.Bên cạnh đó, cũng chỉ có Hàn Quốc và Nhật Bản nhận định Mỹ là cường quốc dẫn dắt nền kinh tế thế giới, đạt tỷ lệ lần lượt 77% và 54%. Trong khi đó, khoảng 40%-50% người dân các nước châu Âu, Canada và Australia lại nhận định Trung Quốc sẽ dẫn đầu kinh tế thế giới.Về công tác đối phó với đại dịch COVID-19 của Mỹ, tỷ lệ đánh giá tiêu cực chiếm áp đảo. Chỉ có 6% người Hàn Quốc đánh giá Mỹ làm tốt. Tỷ lệ đánh giá tích cực ở các nước khác cũng không vượt quá 20%.Tuy nhiên, có tới 86% người Hàn Quốc đánh giá Chính phủ Seoul đã đối phó tốt với dịch COVID-19.Về mức độ tin tưởng của người dân đối với các nhà lãnh đạo trên thế giới, Thủ tướng Đức Angela Merkel dẫn đầu với tỷ lệ 76%. Tỷ lệ này của Tổng thống Mỹ Donald Trump là thấp nhất với 16%, sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (19%) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (23%).