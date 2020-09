Thủ tướng kêu gọi các tổ chức bảo thủ rút lại kế hoạch biểu tình trong ngày lập nước 3/10

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 16/9 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, đề nghị các tổ chức bảo thủ rút lại ngay kế hoạch biểu tình trong ngày lập nước 3/10.Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ có biện pháp đối phó cứng rắn theo đúng nguyên tắc và quy định pháp luật với các trường hợp cố tình tụ tập biểu tình, nhằm đảm bảo an toàn và tính mạng cho người dân.Thủ tướng Chung bày tỏ hết sức khó hiểu khi một số tổ chức vẫn tiếp tục lên kế hoạch biểu tình trong ngày lập nước 3/10 tới, dù biết rõ Chính phủ đã phải gánh chịu chi phí rất cao để đối phó với tình hình tái bùng phát dịch COVID-19 chủ yếu do các cuộc biểu tình trong ngày Quốc khánh 15/8 vừa qua gây ra.Theo Thủ tướng, mặc dù số ca nhiễm mới thời gian gần đây duy trì trên dưới 100 ca/ngày là một tín hiệu tích cực, song các vụ lây nhiễm tập thể quy mô nhỏ đang là yếu tố đáng quan ngại có thể gây bùng phát dịch trở lại.Cùng với đó, Thủ tướng cũng kêu gọi người dân tuân thủ nguyên tắc phòng dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang, biện pháp phòng dịch tốt nhất trước khi có vắc-xin và thuốc điều trị.