Dự án hợp tác lâm nghiệp Hàn-Campuchia giảm được 650.000 tấn khí nhà kính

Photo : YONHAP News

Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc ngày 16/9 công bố dự án thí điểm "Giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính bằng cách ngăn chặn phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển" (viết tắt là REDD+) đã đạt thành quả giảm 650.000 tấn khí nhà kính.REDD+ là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation Plus". 650.000 tấn khí thải tương đương với lượng khí nhà kính trong vòng một năm của 340.000 xe ô tô.Hoạt động giảm khí nhà kính trong vòng 5 năm triển khai dự án (từ 2015 tới 2019) đã được cấp chứng nhận "Tiêu chuẩn carbon được thẩm định" (VCS) ngày 3/9 vừa qua, có triển vọng giao dịch trên thị trường carbon tự nguyện trong thời gian tới, thu về lợi nhuận từ bán quyền phát thải.Dự án thí điểm trên đã đóng góp vào công cuộc bảo tồn rừng, nâng cao chất lượng đời sống người dân, nâng cao đa dạng sinh vật cho Campuchia. Dự án đã đào tạo kỹ thuật và cải thiện thổ nhưỡng cho người dân địa phương, Ban giám sát bảo vệ rừng của Campuchia. Tổng cộng 2.920 người đã được bồi dưỡng năng lực, góp phần phòng ngừa tình trạng khai hoang đất rừng làm đất canh tác nông nghiệp. Dự án cũng hỗ trợ giám sát, bảo vệ rừng, hạn chế các hành vi phá rừng, săn bắt động vật hoang dã, góp phần nâng cao tính đa dạng sinh vật.Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc ký kết hợp tác với Tổng cục Lâm nghiệp của Campuchia về việc triển khai dự án thí điểm này vào tháng 12/2014, và bắt đầu triển khai từ năm 2015.Tổng cục Lâm nghiệp nhấn mạnh rừng đóng vai trò rất quan trọng trong nỗ lực đối phó với các vấn đề đa dạng mà nhân loại đang phải đối mặt, như biến đổi khí hậu, nâng cao tính đa dạng sinh vật, cung cấp dịch vụ hệ sinh thái. Thành quả từ dự án thí điểm giữa hai nước được kỳ vọng sẽ trở thành một điển hình quốc tế về xúc tiến hợp tác lâm nghiệp liên quốc gia.