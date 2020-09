Hàn Quốc không thể thực hiện tiêm chủng cúm mùa miễn phí cho toàn dân

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh chính giới đang bàn thảo sôi nổi về việc có tiến hành tiêm chủng cúm mùa miễn phí cho toàn bộ người dân Hàn Quốc hay không, giới sản xuất vắc-xin ngày 17/9 cho biết vắc-xin phòng cúm mùa năm nay đã kết thúc khâu sản xuất và bắt đầu được cung cấp, phân phối tới các bệnh viện, trung tâm y tế.Công tác sản xuất vắc-xin cúm mùa thường bắt đầu vào tháng 3 khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo về loại vi-rút cúm dự kiến ​​sẽ gây ra dịch cúm mùa trong năm, và kết thúc vào tháng 8. Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) sẽ cấp phép xuất hàng sau khi kiểm tra chất lượng vắc-xin. Tức là công tác chuẩn bị vắc-xin thường kết thúc trước khi Chính phủ triển khai hỗ trợ tiêm chủng cúm mùa trong tháng 9.Cơ quan phòng dịch cho biết nếu sản xuất thêm vắc-xin từ bây giờ cũng mất 3-4 tháng, tức đến tháng 1 năm sau mới có thể cung cấp thêm vắc-xin. Hơn nữa, do đã nhận đơn đặt hàng sản xuất vắc-xin COVID-19, công ty chủ quản sản xuất vắc-xin cúm mùa cũng khó điều chỉnh lịch trình sản xuất. Vì những lý do trên, cơ quan phòng dịch cho biết không thể thực hiện tiêm chủng cúm mùa cho toàn bộ người dân trong năm nay.Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc cho biết sản lượng vắc-xin cúm mùa năm nay là khoảng 30 triệu liều, tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Trong đó, đối tượng tiêm chủng miễn phí là 19 triệu người gồm trẻ em, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai và người già trên 62 tuổi.