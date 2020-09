Chính phủ Hàn Quốc bổ sung y tá cho các cơ sở y tế công

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 17/9, Hàn Quốc ghi nhận thêm 153 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 22.657 người.So với ngày 15/9, số ca nhiễm mới phát sinh trong ngày 16/9 tăng thêm 40 người. Cơ quan phòng dịch cho biết vẫn chưa thể coi đây là ảnh hưởng tiêu cực từ việc Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội. Số ca nhiễm mới sẽ có thể lên xuống do các vụ lây nhiễm tập thể.Trong các ca mới ngày 16/9, số ca phát sinh trong cộng đồng là 145 ca, chủ yếu ở Seoul và các địa phương lân cận. Cụ thể, thủ đô Seoul có 62 ca, tỉnh Gyeonggi 52 ca và thành phố Incheon 7 ca.Cơ quan phòng dịch cho biết hiện vẫn còn hơn 2.800 bệnh nhân đang được điều trị COVID-19. Do Tết Trung thu đang tới gần, người dân có xu hướng di chuyển nhiều như về quê hay sum họp gia đình, nên vẫn chưa thể an tâm với tình hình hiện nay.Cơ quan phòng dịch lấy làm tiếc vì vẫn còn 11 loại hình cơ sở kinh doanh ở Seoul và các địa phương lân cận được phân loại có rủi ro lây nhiễm cao, chưa thể mở cửa hoạt động kinh doanh theo lệnh giãn cách xã hội. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch đề nghị các cơ sở này tiếp tục hợp tác vì sự an toàn của cộng đồng.Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định bổ sung 557 y tá cho 15 cơ sở y tế Nhà nước, bao gồm cả các bệnh viện đại học, để đảm bảo nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.Cơ quan phòng dịch khuyến cáo người dân chú ý phòng cúm do chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn. Những đối tượng dễ gặp nguy hiểm nếu mắc cúm như người cao tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, trẻ em và thanh thiếu niên nhất định phải tiêm phòng cúm miễn phí.Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố đối sách phòng dịch cụ thể trước đợt nghỉ lễ Tết Trung thu trong cuối tuần này.Ở một tin liên quan, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp người bệnh mắc COVID-19 không thể xác định nguồn lây, thành phố Seoul đã đề nghị người dân dù không có triệu chứng nhưng nếu bất an thì nên chủ động đi xét nghiệm. Theo đó, có một người tự nguyện kiểm tra được xét nghiệm dương tính với COVID-19 mà không có triệu chứng. Thành phố có kế hoạch xét nghiệm chủ động cho hơn 25.200 nhân viên y tế và các nhân viên làm việc tại 8 quận phát sinh ca nhiễm COVID-19 gần đây.