Nhà đầu tư cá nhân rót gần 85 tỷ USD mua cổ phiếu trong năm nay

Photo : YONHAP News

Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) ngày 17/9 công bố tính tới ngày 16/9, các nhà đầu tư cá nhân đã mua ròng 43.556,4 tỷ won (37,03 tỷ USD) trên sàn giao dịch chứng khoán có giá, và 12.376,4 tỷ won (10,52 tỷ USD) trên sàn giao dịch KOSDAQ. Tính gộp giá trị giao dịch trên cả hai sàn này thì các nhà đầu tư cá nhân đã mua vào tổng cộng 55.932,7 tỷ won (47,55 tỷ USD).Số tiền ủy thác đầu tư, khoản tiền nhà đầu tư ủy thác cho các công ty chứng khoán để chờ mua vào cổ phiếu, cũng tăng cao. Theo Hiệp hội đầu tư tài chính Hàn Quốc (KOFIA), tính tới ngày 15/9, số tiền ủy thác đầu tư đạt 56.692,1 tỷ won (48,19 tỷ USD), tăng 29.298,8 tỷ won (24,9 tỷ USD) so với cuối năm ngoái.Ngoài ra, tính tới ngày 14/9, tổng số tiền mua ròng cổ phiếu nước ngoài của các nhà đầu tư trong nước đạt 13,57 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 1,45 tỷ USD năm 2017, 1,57 tỷ USD năm 2018 và 2,51 tỷ USD năm 2019, được phân tích là do các nhà đầu tư cá nhân đặc biệt quan tâm tới đầu tư cổ phiếu tại nước ngoài.Trong năm nay, nếu gộp cả lượng mua ròng cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân, mức tăng tiền ủy thác đầu tư và lượng mua ròng cổ phiếu nước ngoài thì tổng số tiền đầu tư chứng khoán vượt ngưỡng 100.000 tỷ won (trên 85 tỷ USD).Mặc dù mức tăng tiền ủy thác đầu tư, tiền mua vào cổ phiếu nước ngoài có cả sự đóng góp của các tổ chức đầu tư trong nước, nhưng với hiện tượng các nhà đầu tư cá nhân rót vốn ồ ạt gần đây thì trên thực tế, giới đầu tư cá nhân đã tung ra gần 100.000 tỷ won để mua cổ phiếu trong và ngoài nước trong năm nay.Nếu xét tới việc thị trường chứng khoán Hàn Quốc và các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc đang vượt qua cú sốc COVID-19, hồi phục lại ngưỡng trước khi bùng phát dịch thì nhiều khả năng các nhà đầu tư sẽ thu lời lớn.Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại thị trường cổ phiếu đang bị đánh giá cao hơn so với giá trị thực do tính thanh khoản được mở rộng. Ông Rhee Chang-yong, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong một hội thảo trực tuyến ngày 16/9 phát biểu thị trường đang kỳ vọng về khả năng có vắc-xin hoặc thuốc điều trị COVID-19 trong cuối năm nay. Tuy nhiên, nếu tới cuối năm vẫn chưa có vắc-xin thì thị trường sẽ thất vọng, không loại trừ khả năng giá cổ phiếu sẽ biến động mạnh.