Phủ Tổng thống khẳng định tiếp tục nỗ lực phát triển quan hệ Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 17/9 đã mở cuộc họp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon chủ trì, nhất trí tiếp tục nỗ lực nhằm phát triển quan hệ Hàn-Nhật.Theo Phủ Tổng thống, trong cuộc họp cùng ngày, các ủy viên Ủy ban thường trực NSC đã trao đổi ý kiến liên quan đến tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Nội dung cuộc họp được cho là khẳng định quyết tâm của Tổng thống Moon Jae-in trong việc xây dựng quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai nhân sự kiện chính quyền Thủ tướng Suga ra mắt, trong bối cảnh Seoul và Tokyo đang duy trì lạnh nhạt do các mâu thuẫn quá khứ và việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp bán dẫn sang Hàn Quốc.Ngày 16/9, Tổng thống Moon Jae-in đã gửi thư chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản Suga, bày tỏ sẽ nỗ lực cùng Nhật Bản phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương. Lập trường cơ bản của Tổng thống Moon là hai nước có thể đối thoại bất kỳ lúc nào, chia sẻ lợi ích chiến lược và giá trị cơ bản với tư cách hai người bạn gần gũi nhất cả về mặt địa lý lẫn kinh tế.Được biết, tân Thủ tướng Nhật Bản Suga vẫn chưa phúc đáp thư chúc mừng của Tổng thống Moon. Trả lời phỏng vấn với hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), một quan chức Phủ Tổng thống giải thích thông thường, khi Tổng thống gửi thư cho một nước nào đó thì nước đối phương sẽ không phúc đáp ngay, mà cần có thời gian xem xét và soạn thư trả lời.Cũng trong cuộc họp ngày 17/9, các ủy viên Ủy ban thường trực NSC đã rà soát lại các vấn đề nổi cộm trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ cũng như tình hình trên bán đảo Hàn Quốc gần đây, và thảo luận phương án quản lý ổn định an ninh, ngoại giao quốc gia.