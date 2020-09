Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc duy trì ngưỡng 100 trong 16 ngày liên tiếp

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 18/9, Hàn Quốc ghi nhận 22.783 ca nhiễm COVID-19, tăng 126 ca so với số liệu một ngày trước. Như vậy, sau hơn một tháng nâng "giãn cách xã hội" lên mức II, số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Hàn Quốc vẫn chưa thể giảm xuống dưới ba chữ số.Các ca nhiễm mới trong ngày 17/9 gồm 109 ca nội địa và 17 ca có yếu tố ngoại nhập.Xét theo khu vực, số ca nhiễm ở thành phố Seoul là 46 ca, tỉnh Gyeonggi 32 ca, tỉnh Bắc Jeolla 7 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 5 ca, thành phố Incheon 4 ca, tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 3 ca, thành phố Daegu, thành phố Daejeon mỗi nơi 2 ca, thành phố Busan, đảo Jeju mỗi nơi 1 ca.17 ca nhiễm có yếu tố ngoại nhập gồm 2 ca phát hiện trong khâu kiểm dịch tại sân bay và 15 ca xác nhận trong quá trình cách ly bắt buộc sau nhập cảnh.Số ca nhiễm nặng, nguy kịch hiện nay là 150 ca, giảm 10 ca so với số liệu một ngày trước. Số ca tử vong tăng thêm 5 ca, tổng cộng 337 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong 1,65%.