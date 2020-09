Thành phố Seoul khởi kiện nhà thờ Sarang Jeil gây bùng phát dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul chiều 18/9 đã đâm đơn kiện lên Tòa án khu vực Trung Seoul, yêu cầu mục sư phụ trách nhà thờ Sarang Jeil Jeon Kwang-hoon bồi thường 4,62 tỷ won (gần 4 triệu USD).Lý do thành phố Seoul khởi kiện là bởi phía nhà thờ Sarang Jeil đã cản trở, từ chối công tác điều tra dịch tễ học của cơ quan phòng dịch, cung cấp tài liệu gian dối, vi phạm Luật Phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm. Theo đó, phía nhà thờ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra vì dẫn dắt các cuộc biểu tình trong ngày Quốc khánh 15/8 vừa qua, làm bùng phát dịch COVID-19.Dựa trên số ca nhiễm phát sinh ở thủ đô và khu vực lân cận, chính quyền thành phố Seoul ước tính con số thiệt hại của các cơ quan liên quan lên đến 13,1 tỷ won (11,2 triệu USD). Trong đó, riêng thành phố Seoul thiệt hại tới 4,62 tỷ won (4 triệu USD). Thành phố đã phải chi trả hơn 300 triệu won (hơn 258.000 USD) tiền hỗ trợ điều trị cho 641 bệnh nhân COVID-19, cùng hơn 1,3 tỷ won (1,1 triệu USD) hỗ trợ hơn 280 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở điều trị cho bênh nhân nhẹ, và hơn 600 triệu won (hơn 516.000 USD) chi phí sinh hoạt cho hơn 2.500 đối tượng cách ly tại nhà.Bên cạnh đó, thành phố Seoul cũng yêu cầu mục sư Jeon bồi thường hơn 2,2 tỷ won (gần 1,9 triệu USD) số tiền thất thoát từ việc lượng khách sử dụng xe bus giảm do lệnh giãn cách xã hội tăng cường. Ngoài ra, ước tính Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) cũng đã thất thoát hơn 3,5 tỷ won (hơn 3 triệu USD) do lượng khách sử dụng tàu điện ngầm giảm, và chính quyền các quận tại Seoul cũng tiêu tốn hơn 1 tỷ won (hơn 860.000 USD) để điều tra và rà soát các cơ sở tôn giáo.Xét riêng các ca nhiễm phát sinh ở khu vực thủ đô Seoul, ước tính Chính phủ đã phải chi trả hơn 3,8 tỷ won (3,2 triệu USD) cho chi chí điều trị, thiết bị chẩn đoán và bảo hiểm y tế.Chính quyền thành phố Seoul hiện đang hỗ trợ để Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul và chính quyền các quận trực thuộc có thể kiện đòi bồi thường, cũng như đề xuất Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia lập cơ chế thảo luận để xác minh con số thiệt hại. Tùy vào quá trình tiến hành, các cơ quan này dự kiến có thể khởi kiện yêu cầu nhà thờ Sarang Jeil bồi thường thêm.Chính quyền thành phố Seoul nhận định hành vi vi phạm pháp luật của nhà thờ Sarang Jeil và mục sự Jeon đã gây ra gánh nặng vô cùng lớn, khó có thể quy đổi thành hiện kim cho kinh tế quốc gia cũng như cuộc sống của người dân.Trả lời phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS, phía nhà thờ Sarang Jeil cho biết sẽ đưa ra lập trường liên quan tới vụ kiện đòi bồi thường của chính quyền thành phố Seoul.