Chính phủ tiếp tục kêu gọi người dân hạn chế di chuyển trong kỳ nghỉ Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn chưa có dấu hiệu giảm, kỳ nghỉ Tết Trung thu lại sắp đến dự báo số lượng người dân di chuyển về quê gia tăng, Chính phủ đang hết sức quan ngại về nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 trên diện rộng. Theo đó, trong cuộc họp của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương ngày 18/9, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã kêu gọi người dân hạn chế về quê thăm gia đình, họ hàng vào kỳ nghỉ lễ sắp tới.Thủ tướng Chung nhấn mạnh không có biện pháp nào hiệu quả hơn ngoài tuân thủ các quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội, qua đó đề nghị người dân không ngừng cảnh giác với dịch bệnh.Bên cạnh đó, Thủ tướng Chung cũng bác bỏ một số tin đồn cho rằng Chính phủ thao túng kết quả xét nghiệm COVID-19. Công tác xét nghiệm và chẩn đoán bệnh đều do từng chính quyền địa phương tiến hành, với sự tham gia của hơn 360 cơ sở y tế tư nhân, nên về mặt nguyên tắc, Chính phủ không thể thao túng kết quả xét nghiệm.Ở một diễn biến liên quan, cơ quan phòng dịch cho biết trong tuần trước, lượng di chuyển của người dân tăng 8,3% so với một tuần trước đó. Số ca nhiễm chưa rõ nguyên nhân ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô vẫn tiếp tục gia tăng.Đến 0 giờ ngày 18/9, ước tính lượng máu dự trữ chỉ còn đủ dùng trong 3,3 ngày, nên Chính phủ đang kêu gọi người dân tham gia hiến máu.Nhằm hỗ trợ các hoạt động "không tiếp xúc" trong thời gian nghỉ lễ Tết Trung thu, Chính phủ cũng nhất trí cung cấp miễn phí các chương trình nội dung do các cơ quan văn hóa Nhà nước sở hữu.Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), cơ quan chủ quản đưa tin về tai nạn và thảm họa, cũng có kế hoạch chế tác và chia sẻ với các đài truyền hình khác các video về những mẹo nhỏ giúp người dân phòng dịch trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 18/9, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 22.783 ca nhiễm COVID-19, tăng 126 ca so với số liệu một ngày trước.