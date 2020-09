Hàn Quốc chi hàng triệu USD mỗi năm cho tái cấp hộ chiếu thất lạc

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành An Min-seok thuộc Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội ngày 18/9 cho biết từ năm 2017-2019, số hộ chiếu thất lạc ở Hàn Quốc là 404.000 cuốn.Cụ thể, số hộ chiếu bị mất năm 2017 là 137.000 cuốn, năm 2018 là 135.000 cuốn và năm 2019 là 130.000 cuốn.Nghị sĩ An Min-seok cho biết ngoài chi phí xã hội cần thiết để cấp lại hộ chiếu còn có chi phí cho nhân lực hành chính hay để phòng ngừa nguy cơ tội phạm lạm dụng hộ chiếu thất lạc.Mức phí phát hành lại một cuốn hộ chiếu rơi vào khoảng 25.000 won (21,4 USD) đến 53.000 won (45,4 USD). Số hộ chiếu thất lạc mỗi năm vượt quá 100.000 cuốn, do đó chi phí xã hội để cấp lại hộ chiếu có thể lên tới hàng tỷ won mỗi năm (1 tỷ won tương đương 856.311 USD theo tỷ giá hiện hành).