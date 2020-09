Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc ba tuần đầu tháng 9 tăng 3,6%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xuất nhập khẩu Hàn Quốc từ 1/9-20/9" công bố ngày 21/9, Cơ quan hải quan Hàn Quốc (KCS) cho biết kim ngạch xuất khẩu đạt 29,6 tỷ USD, tăng 1,02 tỷ USD (3,6%) so với cùng kỳ năm ngoái.Nguyên nhân được phân tích là do số ngày làm việc trong thời gian khảo sát đạt 15,5 ngày, nhiều hơn hai ngày so với cùng kỳ năm ngoái (13,5 ngày). Kim ngạch xuất khẩu trung bình mỗi ngày đạt 1,91 tỷ USD, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước (2,11 tỷ USD).Xét theo từng mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 25,3%, ô tô tăng 38,8%, thiết bị chính xác tăng 14,7%. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu thiết bị truyền thông không dây, chế phẩm dầu mỏ và tàu thủy giảm lần lượt 9,1%, 45,6% và 26,5%.Xét theo khu vực, xuất khẩu có xu hướng phục hồi ở Trung Quốc (tăng 8,7%), Mỹ (tăng 16,1%), Việt Nam (tăng 5,8%) và Liên minh châu Âu (EU) (tăng 9,6%). Kim ngạch xuất khẩu tới Nhật Bản và khu vực Trung Đông giảm lần lượt 18,5% và 12,2%, cho thấy tình hình xuất khẩu tới các nước này vẫn đình trệ.Kim ngạch nhập khẩu từ 1/9-20/9 đạt 25,1 tỷ USD, giảm 1,83 tỷ USD (6,8%) so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch nhập khẩu chíp bán dẫn tăng 12,6%, máy móc tăng 6,8%, ô tô tăng 29,5%. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu dầu thô, thiết bị chính sách và khí gas giảm lần lượt 29,2%, 1,7% và 39%.Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 352,5 tỷ USD, giảm 9,6% (37,25 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái; và kim ngạch nhập khẩu đạt 329 tỷ USD, giảm 10% (36,66 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.