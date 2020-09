Cơ quan phòng dịch kêu gọi người dân hạn chế du lịch trong kỳ nghỉ Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 21/9, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc cho biết đã chỉ định hai tuần từ ngày 28/9-11/10 là "thời gian phòng dịch đặc biệt dịp Tết Trung thu" để tập trung quản lý dịch COVID-19, do dự đoán số lượng người dân di chuyển sẽ tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Hơn nữa, lượng đặt phòng nhà nghỉ, khách sạn trong dịp nghỉ lễ năm nay tương đối cao, gây lo ngại về nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại.Cơ quan phòng dịch cho rằng cần giảm mạnh số lượng ca nhiễm mới mỗi ngày thì mới có thể hạn chế được xu hướng lây nhiễm trong kỳ nghỉ Tết Trung thu tuần tới.Cơ quan phòng dịch sẽ chế tác và quảng bá các video và nội dung kỹ thuật số hướng dẫn người dân hành động phòng dịch, đề nghị các cơ quan văn hóa công cộng cung cấp miễn phí dịch vụ nội dung "không tiếp xúc" đa dạng, và kêu gọi người dân nghỉ ngơi ở nhà.Theo Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương, Hàn Quốc ghi nhận 70 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 20/9, gồm 55 ca phát sinh trong cộng đồng và 15 ca ngoại nhập. Trong đó, thành phố Seoul có 21 ca, tỉnh Gyeonggi 18 ca, thành phố Busan 8 ca, thành phố Daejeon, tỉnh Bắc Chungcheong, tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 2 ca, thành phố Incheon và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 1 ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới xuống mốc hai chữ số. 2.412 bệnh nhân đang được điều trị cách ly, 141 ca trong tình trạng nguy kịch.Mặc dù số ca nhiễm mới đã có xu hướng giảm, song các vụ lây nhiễm tập thể vẫn xuất hiện rải rác. Do đó, cơ quan phòng dịch nhận định chưa thể an tâm với tình hình hiện tại. Cụ thể, kể từ trung tuần tháng 8 đã phát sinh tới 10 vụ lây nhiễm COVID-19 tập thể liên quan tới các doanh nghiệp đa cấp. Cơ quan phòng dịch đã yêu cầu các doanh nghiệp này hạn chế các hoạt động quảng bá sản phẩm tại nhà, trong bối cảnh số ca nhiễm ở độ tuổi trung và cao niên có xu hướng gia tăng.Liên quan tới công tác phòng dịch và điều trị cho bệnh nhân COVID-19, Chính phủ cũng sẽ cung cấp các thông tin về trạm chẩn đoán COVID-19 chỉ định và cơ quan y tế cấp cứu, duy trì nhân lực phòng dịch cần thiết. Cơ quan quản lý dịch bệnh sẽ vận hành trung tâm tư vấn 1339 liên tục 24/24, đảm bảo người dân không gặp bất tiện trong việc khám và điều trị bệnh.