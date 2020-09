Tổng thống Mỹ chuẩn bị phát biểu lần thứ tư tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc trực tuyến ngày 22/9 tới. Đây là lần thứ tư ông Trump có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc kể từ khi nhậm chức năm 2017.Trong bài phát biểu tại mỗi kỳ Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Trump vẫn không quên gửi thông điệp tới Bắc Triều Tiên. Do đó, dư luận đang hết sức quan tâm tới thông điệp gửi tới miền Bắc năm nay của ông Trump.Trong thông điệp đầu tiên vào tháng 9/2017 khi vừa mới nhậm chức, Tổng thống Trump gọi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là "gã tên lửa", trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Triều lên tới đỉnh điểm.Tuy nhiên, trong bài phát biểu tháng 9/2018 sau khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore, Tổng thống Trump đã thay đổi thái độ rõ rệt, cho biết Washington đang đối thoại với Bình Nhưỡng để xây dựng nền hòa bình mới trên bán đảo Hàn Quốc.Trong bài phát biểu năm ngoái, Tổng thống Trump cho biết đã nói với Chủ tịch Kim rằng miền Bắc sở hữu rất nhiều tiềm lực, và phải phi hạt nhân hóa để phát huy được hết các tiềm lực này. Phát biểu này được cho là nhằm thể hiện thái độ thận trọng trong bối cảnh hai nước Mỹ-Triều đã đạt thỏa thuận nối lại đàm phán cấp chuyên viên song phương vào tháng 6/2018, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai vào tháng 2 cùng năm thất bại.Trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra tháng 11 năm nay, và đàm phán phi hạt nhân hóa miền Bắc trong thời gian qua không đạt được tiến triển nào, nhiều dự đoán cho rằng Tổng thống Trump khó có thể đưa ra đề xuất nổi bật nào trong bài phát biểu năm nay.Nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ Tổng thống Trump đang hết sức tập trung quản lý tình hình, đề nghị miền Bắc hạn chế các động thái khiêu khích gây ảnh hưởng xấu tới cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.Một số ý kiến trong nội bộ nước Mỹ dự đoán Bình Nhưỡng sẽ ra mắt vũ khí kiểu mới có thể đe dọa tới lãnh thổ nước Mỹ trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động tháng 10 tới, cũng như thực hiện các động thái khiêu khích như thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SMBM).Bên cạnh đó, truyền thông quốc tế cũng dự đoán rằng Tổng thống Trump có thể sẽ nêu vấn đề Iran trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay. Tháng 8 vừa qua, Mỹ đã đệ trình lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết kéo dài vô thời hạn lệnh cấm vận với Iran nhưng không được thông qua. Theo đó, Washington tuyên bố sẽ khôi phục lại toàn diện lệnh cấm vận Iran của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, các nước thành viên Hội đồng bảo an đều cho rằng Mỹ đã rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) ký kết giữa 5 nước thành viên Hội đồng bảo an và Đức hồi tháng 5/2018, nên không có căn cứ gì để yêu cầu khôi phục lệnh cấm vận Iran.