Vật giá cho lễ cúng tổ tiên dịp Tết Trung thu tại chợ truyền thống rẻ hơn 20% so với siêu thị lớn

Cơ quan xúc tiến thị trường doanh nghiệp nhỏ (Small Enterprise and Market Service) ngày 21/9 đã công bố kết quả khảo sát chi phí chuẩn bị cúng lễ tổ tiên trong dịp Tết Trung thu năm nay. Theo đó, ước tính bình quân chi phí đối với hộ gia đình 4 thành viên là khoảng 251.442 won (217 USD) nếu mua ở chợ truyền thống, rẻ hơn 20,4% so với mua ở các chuỗi siêu thị lớn (316.058 won - 273 USD).Cơ quan trên đã tiến hành so sánh giá của 27 mặt hàng dành cho lễ cúng tổ tiên tại 37 chợ truyền thống và 37 siêu thị lớn lân cận trên toàn quốc từ ngày 7/9 đến 10/9 vừa qua.Kết quả cho thấy trong 27 sản phẩm, giá của 21 sản phẩm rẻ hơn nếu mua ở chợ truyền thống. Trong đó, rau dương sỉ khô rẻ hơn 64,5%, thịt bò để nấu canh rẻ hơn 34,6%, cá Minh Thái đông lạnh rẻ hơn 33,7%, táo khô rẻ hơn 31,5%.So với năm ngoái, giá các mặt hàng trên tăng 10,8% tại chợ truyền thống và tăng 4,3% ở các siêu thị lớn. Nguyên nhân được cho là do mưa bão kéo dài và liên tiếp nên vật giá tại chợ truyền thống và chuỗi siêu thị đều tăng, đặc biệt là các loại rau củ.