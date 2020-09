Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế tuyên bố phân phối vắc-xin COVID-19 công bằng

Photo : YONHAP News

Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) gồm 14 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, ngày 21/9 (giờ Hàn Quốc) đã ra Tuyên bố chung, cam kết đảm bảo đủ số lượng và phân phối vắc-xin COVID-19 công bằng.COVAX Facility là cơ chế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) xúc tiến, đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp vắc-xin cho 20% dân số thế giới.14 quốc gia và khu vực tham gia tổ chức hữu nghị này gồm Singapore, Thụy Sĩ, Australia, Canada, Iceland, Israel, Nhật Bản, Ả-rập Xê-út, New Zealand, Na Uy, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Anh và Liên minh châu Âu (EU).Tuyên bố chung lần này nhằm nhấn mạnh tinh thần hợp tác đa phương và đoàn kết giữa các quốc gia với mục tiêu phân phối vắc-xin công bằng trong cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định lập trường chung của các nước là tích cực tham gia, theo đuổi và đồng hành liên tục cho hoạt động này.Ngày 15/9 vừa qua, Chính phủ đã công bố phương án cung cấp vắc-xin giai đoạn một với mục tiêu đảm bảo tiêm vắc-xin cho 30 triệu dân, trong đó có khoảng 10 triệu liều vắc-xin nhập từ Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế.