Số ca tử vong do tự tử tại Hàn Quốc tăng 0,9% năm 2019

Bộ Y tế và phúc lợi ngày 22/9 cho biết căn cứ kết quả thống kê nguyên nhân tử vong năm 2019 của Cục thống kê quốc gia, trong năm ngoái, tại Hàn Quốc có 13.799 ca tự tử, tăng 129 người (0,9%) so với năm 2018. Tỷ lệ tự tử trên 100.000 dân là 26,9 người, cũng tăng 0,9%.Tuy nhiên, số liệu sơ bộ về số ca tử vong do tự tử trong 6 tháng đầu năm nay là 6.278 người, giảm khoảng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu sơ bộ này dựa trên tài liệu hành chính ghi nhận hàng tháng, có thể chênh lệch với số liệu chính thức sau khi được Cục thống kê tổng kết chính xác cho cả năm.Đặc biệt, số ca tự tử vào tháng 10 năm ngoái tăng 9%, tháng 12 tăng 19,7%. Bộ Y tế và phúc lợi phỏng đoán xu hướng gia tăng này có một phần ảnh hưởng từ các nghệ sĩ nổi tiếng.Chính phủ sẽ tiến hành phân tích chuyên sâu hơn để tìm hiểu ảnh hưởng chính xác ngay sau khi có dữ liệu cụ thể từ Cục Thống kê quốc gia. Ngoài ra, Chính phủ sẽ hợp tác với các nghệ sĩ để phát triển các chương trình khích lệ tinh thần yêu đời, phòng ngừa tự tử; đồng thời tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lý do dịch COVID-19 kéo dài làm gia tăng tình trạng cô lập xã hội, gây khó khăn chồng chất về kinh tế có thể dẫn đến số vụ tự tử tăng.