Ung thư là nguyên nhân tử vong chủ yếu tại Hàn Quốc

Photo : Getty Images Bank

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 22/9 công bố "Thống kê nguyên nhân tử vong năm 2019". Trong năm ngoái, tại Hàn Quốc có 295.000 người tử vong, giảm 1,2% so với năm 2018, lần đầu giảm kể từ năm 2013. Tỷ lệ tử vong trên 100.000 dân là 574,8 người, cũng giảm 1,3% so với một năm trước. Cục thống kê quốc gia phân tích xu hướng giảm này là do hiệu ứng cơ sở từ việc số ca tử vong trong năm 2018 tăng mạnh do rét đậm.Xét theo độ tuổi, số người tử vong trên 80 tuổi chiếm 47%, tăng khoảng 15% so với 10 năm trước.Nguyên nhân tử vong chính là ung thư, tỷ lệ 158,2 người trên 100.000 dân. Tiếp theo là bệnh tim và viêm phổi. Đặc biệt, tỷ lệ tử vong do bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) tăng 9,5% trong vòng một năm, leo từ vị trí thứ 9 lên thứ 7 trong 10 nguyên nhân chính dẫn tới tử vong.Trong các loại ung thư, tỷ lệ tử vong do ung thư phổi chiếm nhiều nhất với 36 trên 100.000 dân. Tiếp theo là ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư dạ dày. Tỷ lệ tử vong do ung thư ở nam giới cao gấp 1,6 lần so với nữ giới. Tỷ lệ tử vong do bệnh Alzheimer ở nữ giới lại cao gấp 2,5 lần so với nam giới. Trong các nguyên nhân tử vong chính, tỷ lệ tử vong do các bệnh liên quan tới mạch máu não, gan, cao huyết áp có chiều hướng giảm.Trong 10 năm trở lại đây, tỷ lệ tử vong do viêm phổi và Alzheimer tăng gấp hơn ba lần, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông, lao, tiểu đường giảm mạnh.Tỷ lệ tự tử tại Hàn Quốc là 26,9 người trên 100.000 dân, tăng nhẹ so với một năm trước, nhưng vẫn cao nhất trong các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).