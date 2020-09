Hàn Quốc đối phó cứng rắn với các cuộc biểu tình bất hợp pháp

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các tại Phủ Tổng thống ngày 22/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề cập đến việc một số tổ chức dân sự vẫn đang lên kế hoạch biểu tình bất hợp pháp, gây lo ngại dẫn tới tái bùng phát dịch COVID-19. Trong khi đó, tin tức giả vẫn đầy rẫy, cản trở công tác phòng dịch.Tổng thống nhấn mạnh các tổ chức có ý định biểu tình bất hợp pháp sẽ không thể kỳ vọng bất cứ sự khoan dung nào nếu đặt xã hội Hàn Quốc vào vòng nguy hiểm một lần nữa.Chính phủ sẽ có biện pháp quyết liệt với những hành vi dựa trên danh nghĩa quyền tự do tụ tập, tự do ngôn luận để chống đối xã hội, cản trở công tác phòng dịch, đe dọa tới sức khỏe, cuộc sống của cộng đồng. Tổng thống đề nghị bất kỳ ai có kế hoạch biểu tình bất hợp pháp phải kiềm chế trong thời gian tới.Tính tới sáng 22/9, đã có tổng cộng 798 cuộc biểu tình đăng ký tổ chức vào ngày lập nước 3/10. Trong số đó, Cơ quan Cảnh sát đã gửi thông báo cấm tụ tập với các cuộc biểu tình có trên 10 người tham gia, tuyên bố sẽ cưỡng chế ngăn chặn trong trường hợp vẫn cố tình biểu tình.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng đề cập tới việc số ca nhiễm COVID-19 mới ba ngày liên tiếp duy trì mức hai chữ số. Tổng thống cho rằng chỉ cần nỗ lực hơn một chút là có thể hy vọng dịch bệnh chuyển sang giai đoạn kiểm soát ổn định. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng và người dân tuyệt đối không được lơ là cảnh giác.Về việc Chính phủ chỉ định khoảng thời gian nghỉ lễ Tết Trung thu là thời gian phòng dịch đặc biệt, Tổng thống chúc người dân có một kỳ nghỉ lễ an toàn, tuân thủ nghiêm túc các quy tắc phòng dịch.Bên cạnh đó, Tổng thống hy vọng dự thảo ngân sách bổ sung lần 4 nhằm hỗ trợ tầng lớp yếu thế gặp thiệt hại do dịch COVID-19 sẽ được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội cùng ngày để khoản tiền hỗ trợ tới tay người dân trước Tết Trung thu.