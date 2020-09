Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/9 đã trình báo cáo lên nghị sĩ đảng đối lập "Sức mạnh quốc dân" thuộc Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội Thae Yong-ho, cho biết từ tháng 2 năm nay, Bộ đang xúc tiến đổi số điện thoại khai báo khẩn cấp về an toàn ở nước ngoài sang số "104".Hiện tại, công dân ở nước ngoài có thể gọi cho tổng đài lãnh sự (02-3210-0404) trong trường hợp cần thiết, tuy nhiên hầu hết người dân đều không biết số điện thoại này.Do đó, Bộ Ngoại giao quyết định đổi sang số "104" vì số "1" trong tiếng Hàn phát âm tương tự với từ "việc", và số "04" phát âm tương tự với từ "lãnh sự", tức là khi người dân có "việc" chỉ cần gọi đến "lãnh sự". Bộ Ngoại giao hy vọng số điện thoại mới này sẽ giúp người dân dễ nhớ hơn so với số cũ.Bộ Ngoại giao giải thích nếu thời gian kết nối với tổng đài lãnh sự bằng số điện thoại đặc biệt được rút ngắn thì sẽ giúp hỗ trợ hiệu quả hơn cho công tác lãnh sự, đảm bảo thời gian đối phó sớm cho công dân khi bị tai nạn, thảm họa ở nước ngoài.Như vậy, công dân Hàn Quốc ở bất kỳ đâu trên thế giới chỉ cần gọi số "104" là có thể được liên kết tới tổng đài lãnh sự ngay. Được biết, trên thế giới chưa có nước nào áp dụng số điện thoại tổng đài lãnh sự tương tự.Bộ Ngoại giao cho biết đang thí điểm áp dụng số điện thoại mới tại 17 nước trên thế giới, và có kế hoạch từng bước áp dụng sau khi được Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cấp số chính thức vào cuối năm nay.Tuy nhiên, do tình hình lây lan dịch COVID-19 và năng lực công nghệ nên Bộ Ngoại giao chưa thể thảo luận với các hãng viễn thông của một số quốc gia trên thế giới. Do đó, vẫn chưa xác định được khả năng áp dụng số điện thoại mới này ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổNgoài ra, Bộ Ngoại giao cũng có kế hoạch lập hệ thống báo tình hình khẩn cấp cho tổng đài lãnh sự thông qua dịch vụ tin nhắn miễn phí của ứng dụng Kakaotalk từ cuối năm nay.