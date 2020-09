Hàn Quốc kêu gọi IAEA thực hiện vai trò then chốt về kế hoạch xả nước nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cho biết trong phiên họp trực tuyến Đại hội đồng lần thứ 64 của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 22/9, Seoul đã bày tỏ quan ngại và nhấn mạnh trao đổi quốc tế liên quan tới việc Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch thải nước nhiễm xạ của nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.Thứ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Jeong Byung-seon đã đại diện Hàn Quốc phát biểu trong cuộc họp này.Ông Jeong nhấn mạnh xả nước nhiễm xạ của nhà máy điện nguyên tử ra biển sẽ tác động mạnh tới môi trường đại dương trên toàn cầu, nên cần cân nhắc đầy đủ về phương pháp cũng như những rủi ro cho môi trường về trung và dài hạn. Do đó, Tokyo phải phối hợp với các nước liên quan, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và cộng đồng quốc tế.Đặc biệt, khi xây dựng phương án xử lý nước nhiễm xạ nhà máy điện nguyên tử Fukushima, Chính phủ Nhật Bản có nghĩa vụ trao đổi rõ ràng với cộng đồng quốc tế trước khi đưa ra quyết định, tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về luật biển, đảm bảo cộng đồng quốc tế có thể chấp thuận và nắm bắt đầy đủ về tính an toàn. Seoul cũng đề nghị IAEA đóng vai trò tích cực và then chốt trong quá trình này.Ngoài ra, Thứ trưởng Jeong Byung-seon cũng giới thiệu những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong công cuộc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, qua đó kêu gọi IAEA cùng các nước thành viên và cộng đồng quốc tế tích cực hỗ trợ.Thứ trưởng Jeong cũng cho biết Hàn Quốc đang chuẩn bị kế hoạch dừng hoạt động nhà máy điện nguyên tử Kori số 1, đảm bảo đáp ứng những điều kiện an toàn mà IAEA đưa ra. Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên IAEA về quy chế chính sách và công nghệ cho ngừng hoạt động nhà máy điện nguyên tử.Ngày 23/9, Thứ trưởng Jeong cũng có cuộc trao đổi riêng với Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi, tiếp tục đề nghị cơ quan này thực hiện vai trò then chốt trong quá trình Nhật Bản xây dựng phương án xử lý nước nhiễm xạ nhà máy điện nguyên tử Fukushima.Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ họp Đại hội đồng Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế năm nay diễn ra theo hình thức trực tuyến tại trụ sở ở thủ đô Vienna, Áo từ ngày 21-25/9, với sự tham gia của đại diện 171 nước thành viên.