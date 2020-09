Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 7 duy trì đà giảm

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (23/9) công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 7/2020". Theo đó, số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 7 vừa qua là 23.067 trẻ, giảm 2.155 trẻ (8,5%) so với một năm trước, mức thấp kỷ lục trong các tháng 7 kể từ khi thực hiện thống kê liên quan năm 1981.Tỷ suất sinh thô, tức số trẻ được sinh ra trên 1.000 dân, đạt 5,3 trẻ, giảm 0,5 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái.Tổng số trẻ được sinh ra từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay đạt 165.730 trẻ, giảm 17.917 trẻ (9,8%) so với một năm trước.Số người tử vong trong tháng 7 là 23.963 người, tăng 747 người (3,2%) so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong các tháng 7 kể từ khi lập số liệu thống kê liên quan năm 1983.Cục thống kê quốc gia giải thích số người tử vong tăng là do ảnh hưởng của hiện tượng già hóa dân số, chứ chưa thể khẳng định là do dịch COVID-19.Gia tăng dân số tự nhiên (số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong) của tháng 7 là -896 người, duy trì xu hướng giảm 9 tháng liên tiếp tính từ tháng 11 năm ngoái.Số cặp đăng ký kết hôn trong tháng 7 đạt 17.080 cặp, giảm 2.098 cặp (10,9%) so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất của các tháng 7 kể từ khi lập thống kê liên quan năm 1981. Nguyên nhân được cho là do dân số 30 tuổi, độ tuổi kết hôn nhiều nhất, liên tục giảm; dịch COVID-19 bùng phát cũng khiến nhiều cặp đôi hoãn kế hoạch kết hôn.Số vụ ly hôn trong tháng 7 là 9.787 vụ, tăng 290 vụ (3,1%) so với cùng kỳ năm ngoái.