Photo : YONHAP News

Theo thông tin đăng trên trang chủ của Quỹ sách Mỹ ngày 23/9, phiên bản tiếng Anh tiểu thuyết "Kim Ji-young, sinh năm 1982" của tác giả Jo Nam-joo do dịch giả Jamie Chang biên dịch đã được đề cử cho "Giải thưởng sách Mỹ" (American Book Award) năm nay ở lĩnh vực văn học dịch thuật.Phía đơn vị xuất bản tiểu thuyết cho biết cuốn "Kim Ji-young, sinh năm 1982", được giới thiệu trên trang chủ của Quỹ sách Mỹ, là tác phẩm đặt trọng tâm vào phong trào "Me too" (Tôi cũng vậy), kêu gọi các nạn nhân từng bị quấy rối tình dục, xâm hại tình dục tích cực lên tiếng vạch trần sự thật.Ngoài ra, tập thơ "DMZ Colony" của nhà thơ Hàn sống tại Mỹ Choi Don-mee cũng được đề cử cho giải thưởng sách ở lĩnh vực thơ. Nhà thơ kiêm dịch giả Choi Don-mee từng đạt giải thưởng thơ ca Griffin của Canada với bản dịch tập thơ "Tiểu sử của cái chết" (Autobiography of Death) của nhà thơ Kim Hye-soon.Các tác phẩm đề cử lọt vào vòng chung kết sẽ được công bố vào ngày 6/10 tới, các tác phẩm đạt giải dự kiến sẽ được công bố vào ngày 18/11 năm nay.