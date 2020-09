Hàn Quốc điều tra về thanh thiếu niên nhập cư quy mô lớn kỷ lục

Photo : YONHAP News

Quỹ hỗ trợ thanh thiếu niên nhập cư, tổ chức phi lợi nhuận được Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc hỗ trợ, ngày 23/9 công bố ủy thác cho Viện nghiên cứu chính sách thanh thiếu niên Hàn Quốc thực hiện "Điều tra thực trạng thanh thiếu niên nhập cư", tiến hành với 3.500-4.000 thanh thiến niên nhập cư từ 9-24 tuổi trên toàn quốc, dự kiến công bố kết quả vào tháng 7/2021.Từ những năm 2000 trở lại đây, số người xuất nhập cảnh và người nước ngoài cư trú trong nước có chiều hướng tăng mạnh. Loại hình thanh thiếu niên nhập cư cũng đa dạng hơn, như con em gia đình đa văn hóa, con em gia đình người nước ngoài, người tị nạn. Việc tiến hành khảo sát trên là nhằm hoàn thiện chế độ liên quan đến thanh thiếu niên nhập cư.Tới thời điểm hiện tại, các cuộc điều tra về thanh thiếu niên nhập cư thường được tiến hành riêng rẽ tùy theo mục đích nghiên cứu, dẫn tới hạn chế là không thể nắm bắt được toàn bộ tình hình chung. Ngoài ra, hầu như không có thống kê phân tích và so sánh giữa thanh thiếu niên nhập cư với thanh thiếu niên ở các gia đình thông thường, nên không thể so sánh về sự cách biệt giữa hai nhóm.Cuộc điều tra lần này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, dự kiến sẽ phân loại thanh thiếu niên thành 7 loại hình: con em gia đình kết hôn quốc tế sinh tại Hàn Quốc, con em gia đình kết hôn quốc tế sinh tại nước ngoài, con em gia đình người nước ngoài sinh tại Hàn Quốc, con em gia đình người nước ngoài sinh tại nước ngoài, thanh thiếu niên sinh tại Bắc Triều Tiên, thanh thiếu niên gốc Bắc Triều Tiên sinh tại Hàn Quốc, thanh thiếu niên gốc Bắc Triều Tiên sinh ra tại nước thứ ba.Quỹ hỗ trợ thanh thiến niên nhập cư dự kiến tập trung điều tra về những lĩnh vực có liên quan mật thiết tới sự phát triển, trưởng thành của thanh thiếu niên nhập cư, như xuất thân, bối cảnh gia đình, học tập và con đường tương lai, sức khỏe và y tế, lao động và xin việc làm.Quỹ sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu để có thể so sánh, phân tích với số liệu thống kê về thanh thiếu niên thông thường, từ đó nắm bắt những yêu cầu của thanh thiếu niên nhập cư, tìm kiếm phương hướng chính sách, đề xuất căn cứ pháp lý để hỗ trợ nhóm đối tượng này.