Hàn Quốc giải ngân 70% ngân sách bổ sung đợt 4 trước Tết Trung thu

Tại cuộc họp giữa Phủ Tổng thống, Chính phủ và đảng cầm quyền hôm 24/9, các bên đã nhất trí cố gắng giải ngân khoảng 70%, tương đương 5.000 tỷ won (4,27 tỷ USD) trong tổng cộng 7.800 tỷ won (6,67 tỷ USD) ngân sách bổ trung đợt 4 trước Tết Trung thu.Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ lần này là người dân chịu thiệt hại do đợt tái bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, gồm giới tiểu thương, lao động không có việc làm ổn định, các gia đình gặp khó khăn trong việc chăm sóc con do học sinh phải học trực tuyến.Chính phủ sẽ tận dụng dữ liệu thông tin để chốt danh sách, đồng thời đơn giản hóa thủ tục để người dân nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ. Mọi thông tin về đối tượng nhận hỗ trợ lần này sẽ được thông báo rộng rãi và cụ thể thông qua mạng xã hội, báo chí và tin nhắn, các phương thức chi trả cũng được thực hiện linh hoạt như qua tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng.Gói hỗ trợ phí dịch vụ viễn thông 400 tỷ won (342 triệu USD) sẽ được giải ngân trong khoảng trung tuần tháng 10 để hỗ trợ người dân thanh toán cước phí tháng 9. Còn khoản 900 tỷ won (769 triệu USD), trong đó có 500 tỷ won (427 triệu USD) tiền duy trì tuyển dụng, sẽ được thẩm định và giải ngân từ tháng 10.Về vấn đề hỗ trợ tiêm phòng cúm mùa miễn phí, đảng cầm quyền yêu cầu Chính phủ quản lý chặt chẽ, bảo quản tốt chất lượng vắc-xin, tránh tình trạng cung cấp trùng lặp hoặc bất hợp pháp.Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh nguồn ngân sách bổ sung được huy động từ phát hành trái phiếu Chính phủ, do đó Chính phủ sẽ không lãng phí dù chỉ một đồng.