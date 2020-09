BTS lần thứ hai phát biểu tại Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã gửi thông điệp video đặc biệt tới cuộc họp cấp cao trực tuyến nhóm các nước hữu nghị thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 23/9 (giờ địa phương).Trong video, trưởng nhóm RM đã hồi tưởng lại cảm xúc khi BTS có bài phát biểu lần đầu tiên tại Liên hợp quốc hai năm trước. Thành viên này cho biết là một thanh niên phát biểu đại diện cho các công dân thế giới tại Liên hợp quốc, anh đã hình dung ra những khả năng vô hạn trước mắt, nhưng trong đó không có dịch COVID-19.Thành viên Jimin cho rằng khi dịch bệnh mới bùng phát, cả nhóm đều thất vọng vì nghĩ rằng sẽ không thể làm được gì. Còn Suga cho biết dù ở trong một căn phòng nhỏ, thế giới vẫn rộng mở với họ vì trong đó có nhạc cụ, smartphone và cả người hâm mộ. Điều này đã thôi thúc nhóm tập trung sáng tạo âm nhạc.Thành viên V cho biết dù thời điểm hiện tại còn nhiều khó khăn nhưng anh vẫn tập trung sáng tác và dành thời gian suy ngẫm về bản thân, bởi thời gian vẫn không ngừng trôi qua, mỗi khoảnh khắc đều hết sức quan trọng.J-Hope cho biết 7 thành viên của nhóm đã bắt đầu làm nhạc cùng nhau. Âm nhạc khởi nguồn trong bối cảnh như vậy nên các thành viên đều truyền tải những cảm xúc rất chân thực. Thành viên Jin cho rằng điều quan trọng nhất chính là yêu quý, khích lệ bản thân mình.Thành viên Jungkook khẳng định nhóm sẽ tiếp tục cống hiến tiếng hát để truyền thêm sức mạnh cho mọi người.Kết thúc bài phát biểu, toàn bộ 7 thành viên BTS đã đồng thanh hô vang khẩu hiệu "Life goes on" (Cuộc sống vẫn tiếp diễn), và "Let's live on" (Hãy tiếp tục cuộc sống).