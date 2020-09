Ngoại trưởng Hàn Quốc tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế vượt qua đại dịch

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 23/9 (giờ Mỹ) đã phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 75 với chủ đề "Giảm thiểu tác động của các bệnh truyền nhiễm và bảo vệ thế hệ tương lai", nhấn mạnh cần tăng cường các thể chế đa phương như Tổ chức y tế thế giới (WHO) trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài.Bà Kang Kyung-hwa cho biết dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng không chỉ đến lĩnh vực y tế mà còn nhiều khía cạnh khác như hòa bình, an ninh, kinh tế và xã hội. Do đó, bà kêu gọi các quốc gia cùng đoàn kết, thắt chặt hợp tác để vượt qua khủng hoảng này.Theo bà Kang, đoàn kết toàn cầu dựa trên chủ nghĩa đa phương phải thể hiện ở các nỗ lực phát triển vắc-xin như tài sản chung của thế giới, liên minh xã hội thông qua tăng cường quan tâm và hỗ trợ đặc biệt cho những tầng lớp yếu thế, và liên kết giữa các thế hệ để hỗ trợ tầng lớp thanh thiếu niên bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.Hội nghị lần này có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao nhiều nước thế giới, trong đó có Hàn Quốc, Canada, Đan Mạch, Sierra Leone và Qatar.Nhóm nhạc nam Hàn Quốc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) cũng tham gia với tư cách diễn giả đặc biệt, truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết và tiếp thêm hy vọng cho thế hệ trẻ đang gặp khó khăn bởi dịch COVID-19.