Tòa án tối cao tuyên phạt nam ca sĩ Jung Joon-young 5 năm tù giam

Photo : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 24/9 đã mở phiên tòa phúc thẩm lần hai, xét xử nam ca sĩ Jung Joon-young về hành vi bí mật quay video cảnh phòng the của phụ nữ rồi chia sẻ với nhiều người khác trong các phòng chat trên điện thoại.Theo đó, tòa án đã quyết định tuyên phạt nam ca sĩ mức án 5 năm tù giam. Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt nam ca sĩ Choi Jong-hoon, cùng bị khởi kiện với nam ca sĩ Jung, mức án 2 năm 6 tháng tù giam.Nam ca sĩ Jung sẽ phải hoàn thành chương trình trị liệu về bạo lực tình dục trong 80 tiếng, và không được xin việc làm tại các cơ quan phúc lợi dành cho người tàn tật, cơ quan dành cho trẻ em và thanh thiếu niên trong vòng 5 năm.Bị cáo Jung cho rằng người khai báo đã tự ý khôi phục nội dung trao đổi trên ứng dụng tin nhắn miễn phí Kakaotalk mà không được sự đồng ý của anh ta rồi giao cho phía Cảnh sát, nên không thể công nhận đây là chứng cứ. Tuy nhiên, Tòa án tối cao đã bác bỏ lập luận này.Trước đó, Jung và Choi đã bị bắt giam và khởi kiện vì hành vi xâm hại tình dục một người phụ nữ trong tình trạng say rượu tại một nhà nghỉ ở thành phố Daegu hồi tháng 3/2016.Từ tháng 12/2015 tới tháng 6/2016, Jung đã 9 lần quay lén trái phép cảnh phòng the của nhiều phụ nữ, sau đó đã 10 lần đăng tải những video này lên phòng chat Kakaotalk mà không được sự đồng ý của nạn nhân.Ngoài ra, tháng 11/2015, Jung cũng quay lại hình ảnh khỏa thân của nhiều phụ nữ tại một quán rượu ở quận Gangnam (Seoul) và 4 lần đăng tải lên các phòng chat Kakaotalk có nhiều nghệ sĩ tham gia.Trong phiên sơ thẩm, tòa án công nhận các cáo buộc đối với Jung và tuyên phạt 6 năm tù giam, đồng thời tuyên phạt bị cáo Choi 5 năm tù giam.Trong phiên phúc thẩm lần một, tòa cũng công nhận tội danh của các đối tượng, giữ nguyên mức án của tòa án sơ thẩm đối với Jung, và giảm án cho Choi xuống còn 2 năm 6 tháng tù giam.