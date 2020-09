Chính phủ lên án vụ quân đội miền Bắc bắn chết một công dân Hàn Quốc trên biển Tây

Photo : KBS News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/9 đã lên án gay gắt vụ việc Bắc Triều Tiên bắn chết một công dân Hàn Quốc mất tích ở khu vực đảo nhỏ Soyeonpyeong thuộc quần đảo Yeonpyeong, vùng biển phía Tây Hàn Quốc. Phủ Tổng thống một mặt đề nghị miền Bắc chịu trách nhiệm về tất cả các sự việc liên quan và làm rõ chân tướng sự thật, mặt khác để ngỏ sẽ có biện pháp xử phạt mạnh với những người có trách nhiệm liên quan.Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) Seo Joo-seok đã có buổi họp báo ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Ủy ban thường trực NSC cùng ngày. Ông Seo cho biết quân đội miền Bắc không có bất cứ lý do chính đáng nào để xả súng vào một công dân của Hàn Quốc không hề trang bị vũ khí và không có ý định chống cự.Phó Chủ tịch Seo quy kết hành vi của quân đội Bắc Triều Tiên đã đi ngược lại với quy phạm quốc tế và chủ nghĩa nhân đạo, qua đó hối thúc Bình Nhưỡng xin lỗi về hành vi vô đạo đức và có biện pháp rõ ràng để ngăn chặn tái diễn tình trạng tương tự trong tương lai.Chính phủ cũng bày tỏ thương tiếc về vụ việc, đồng thời cho biết sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như tăng cường tư thế cảnh giác ở khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều. Chính phủ khẳng định sẽ có biện pháp đối phó cứng rắn nếu miền Bắc tiếp tục thực hiện các hành vi đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân miền Nam.Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết sau khi tiếp nhận tin tình báo về vụ việc vào 10 giờ 30 phút tối 22/9, Chính phủ đã triệu tập cuộc họp của các Bộ trưởng liên quan. Sự việc được báo cáo trực tiếp lên Tổng thống Moon Jae-in vào 8 giờ 30 phút sáng 23/9. Tổng thống Moon đã chỉ thị điều tra làm rõ vụ việc, xác nhận với phía miền Bắc và công bố rộng rãi nếu tin tình báo này là thật.Ngày 21/9, một nhân viên hướng dẫn tàu đánh bắt cá 47 tuổi người Hàn đã mất tích ở khu vực gần đảo nhỏ Soyeonpyeong, nơi tiếp cận gần nhất với biên giới Bắc Triều Tiên trên biển Tây.Người này mất tích vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày khi đang đi trên tàu hướng dẫn cho các tàu đánh cá trên biển, tải trọng 500 tấn của Cơ quan quản lý nghề đánh bắt thủy sản trên biển Tây. Các thuyền viên đi cùng trên tàu đã tiến hành tìm kiếm, nhưng chỉ phát hiện dép của người này để lại ở phía đuôi tàu, nên đã báo cho Cảnh sát biển vào khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày.Địa điểm nạn nhân mất tích là trên vùng biển cách đảo Soyeonpyeong 2 km về phía Nam, cách đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển (NLL) 13 km.Một ngày sau đó, quân đội Hàn Quốc đã quan sát được nạn nhân mất tích ở vùng biển của miền Bắc và đã tử vong, có thể do bị súng bắn trúng. Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) và quân đội Hàn Quốc nhận định nạn nhân có thể bị nước cuốn trôi sang vùng biển phía miền Bắc, song cũng có khả năng cao người này đã có ý định vượt biên, nên đang điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể.