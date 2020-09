Hàn Quốc dừng hoạt động các cơ sở giải trí ngoài thủ đô và khu vực lân cận trong Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 25/9, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã thảo luận đối sách phòng dịch đặc biệt từ ngày 28/9-11/10 cho kỳ nghỉ kéo dài dịp Tết Trung thu (Chuseok).Thủ tướng Chung cho biết vì đây là kỳ nghỉ Tết nên thay vì áp dụng tăng cường giãn cách xã hội trên cả nước, Chính phủ đang cân nhắc cẩn trọng để triển khai biện pháp phòng dịch đặc biệt theo từng thời điểm và điều kiện của từng địa phương.Đối với khu vực thủ đô và các địa phương lân cận, cơ quan phòng dịch sẽ tăng cường biện pháp phòng dịch tại các địa điểm người dân thường lui tới trong kỳ nghỉ lễ như nhà hàng, công viên trò chơi, rạp chiếu phim.Đối với các khu vực còn lại, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng do nhiều người dân về thăm quê hoặc du lịch trong dịp này, Chính phủ yêu cầu các quán bar, vũ trường tạm dừng hoạt động trong khoảng một tuần.Thủ tướng kêu gọi người dân hợp tác, tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng dịch trong kỳ nghỉ Tết Trung thu, thời điểm bước ngoặt trong công tác đối phó với dịch COVID-19.Bên cạnh đó, nhờ tuân thủ các quy định vệ sinh cá nhân, số bệnh nhân nhiễm cúm mùa trong quý II năm nay giảm khoảng 1 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, ông Chung Sye-kyun kêu gọi người dân duy trì thói quen đeo khẩu trang và rửa tay hàng ngày để phòng ngừa cả dịch COVID-19 và cúm mùa.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 25/9, Hàn Quốc ghi nhận 23.445 ca nhiễm COVID-19, tăng 114 ca so với số liệu một ngày trước.Các ca nhiễm trong ngày 24/9 gồm 95 ca nội địa và 14 ca có yếu tố ngoại nhập. Như vậy, Hàn Quốc tiếp tục duy trì số ca nội địa ở mốc hai chữ số, tập trung chủ yếu ở khu vực thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon.