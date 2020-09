Photo : YONHAP News

Tham dự lễ kỷ niệm 72 năm thành lập quân đội Hàn Quốc tại Bộ Tư lệnh đặc nhiệm Lục quân ở thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi ngày 25/9, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Hàn Quốc phải đảm bảo nền an ninh vững chắc bằng chính sức mạnh tự thân thì mới có thể xây dựng và gìn giữ hòa bình. Chính phủ và quân đội Hàn Quốc sẽ tăng cường cảnh giác, sẵn sàng đối phó cứng rắn với bất cứ hành vi nào đe dọa tới tính mạng và an toàn của người dân.Nội dung phát biểu của Tổng thống được phân tích là nhắm đến vụ một công chức miền Nam bị quân lính Bắc Triều Tiên bắn chết rồi thiêu xác trên biển Tây gần đây. Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Moon đã điều chỉnh một phần nội dung bài phát biểu trên sau vụ việc. Tuy nhiên, trong bài phát biểu dài 15 phút, ông Moon không nhắc đến Bắc Triều Tiên cũng như vụ việc này.Thay vào đó, Tổng thống dành phần lớn thời lượng bài phát biểu để giới thiệu về "tầm nhìn tương lai của quân đội Hàn Quốc". Trước tiên, Tổng thống động viên những nỗ lực của quân đội trong công tác phòng dịch COVID-19. Chính phủ đang hết sức tin tưởng vào sức mạnh an ninh vững chắc để tập trung vào phòng dịch và kinh tế.Trong tương lai, ngoài mối đe dọa an ninh truyền thống, quân đội sẽ phải đối mặt với những mối uy hiếp phi quân sự như khủng bố, thảm họa, sự cố. Hàn Quốc phải đi đầu, chuẩn bị cho những khái niệm, hình thái chiến tranh mới sẽ xuất hiện trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để xây dựng nền quốc phòng hùng mạnh, thông minh.Tổng thống nhắc tới kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát sử dụng tên lửa vũ trụ nhiên liệu rắn, dự án đóng tàu sân bay hạng nhẹ 30.000 tấn, dự án sản xuất máy bay chiến đấu Boramae (chim ưng non) bằng công nghệ trong nước. Ông Moon cho biết Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo ngân sách quốc phòng 2021 phản ánh Kế hoạch trung hạn quốc phòng và Cải cách quốc phòng 2.0. Ngân sách quốc phòng năm sau là 52.900 tỷ won (45,2 tỷ USD), tăng 5,5% so với năm nay. Ngân sách để nghiên cứu và phát triển quốc phòng, nền tảng xây dựng quân đội tương lai là 4.250 tỷ won (3,63 tỷ USD), tăng 8,5%. Ngân sách hỗ trợ phát triển các công nghệ trọng tâm, nội địa hóa phụ tùng cũng tăng hơn 50% so với năm nay.Tổng thống cam kết đưa quân đội phát triển hùng mạnh hơn trong tương lai để bảo vệ an toàn và hòa bình của Tổ quốc.Cũng phát biểu tại sự kiện trên, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook đã tránh đề cập trực tiếp tới vụ công dân bị miền Bắc bị sát hại, chỉ nhấn mạnh sẽ đối phó cứng rắn nếu Bắc Triều Tiên đe dọa tính mạng và an toàn của người dân.