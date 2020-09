Hàn Quốc chặn truy cập trang web tự ý tiết lộ danh tính tội phạm tình dục

Photo : KBS News

Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (KOCSC) ngày 24/9 đã quyết định chặn truy cập vào trang web "Nhà tù kỹ thuật số (nbunbang.ru).Trước đó, một nam giới người Hàn Quốc (độ tuổi 30) điều hành trang web tự ý công bố thông tin cá nhân của các tội phạm hình sự như tội phạm tình dục đã bị Cảnh sát địa phương bắt giữ tại Việt Nam. Trong thời gian qua, trang web "Nhà tù kỹ thuật số" do đối tượng trên điều hành đã công bố thông tin cá nhân của hơn 140 người được cho là tội phạm tình dục.Giải thích về quyết định trên, Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận đã được pháp luật công nhận, nhưng không thể cho phép các hành động phủ định hệ thống tư pháp gây ra tác động tiêu cực.Việc trang web này công khai danh tính của các tội phạm quấy rối tình dục có thể gây thiệt hại cho các nạn nhân vô tội, và xử phạt hai lần đối với một người. Trên thực tế, một sinh viên đại học sau khi bị công khai danh tính trên trang web này đã kêu oan, dẫn tới lựa chọn cực đoan là tự sát.Ngày 14/9 vừa qua, Ủy ban đã từng quyết định chặn truy cập đối với 17 bài đăng có vấn đề trên trang web này. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban tiến hành tái thẩm định, chặn hoàn toàn trang web do người điều hành không chịu tuân thủ khuyến nghị xóa bỏ các bài đăng.Trang web "Nhà tù kỹ thuật số" đã tạm ngừng hoạt động một thời gian, nhưng lại mở trở lại ngày 11/9 vừa qua dưới sự quản lý của một người khác. Người này cho biết sẽ tiếp tục điều hành trang web vì nếu trang web này biến mất thì các tội phạm sẽ dần bị quên lãng và lại quay về cuộc sống bình thường ngoài xã hội.Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông có kế hoạch tiếp tục tăng cường giám sát, do có khả năng người điều hành sẽ chuyển máy chủ ra nước ngoài để tránh biện pháp chặn truy cập.