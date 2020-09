Dư luận tranh cãi về động thái đối phó của quân đội vụ công chức bị Bắc Triều Tiên bắn chết

Photo : YONHAP News

Sau vụ việc một nhân viên hướng dẫn tàu đánh bắt cá Hàn Quốc bị quân lính Bắc Triều Tiên bắn chết rồi thiêu xác, dư luận đang dấy lên tranh cãi về động thái đối phó của quân đội và Chính phủ.Quân đội Hàn Quốc lần đầu phát hiện nạn nhân trôi dạt sang vùng biển phía miền Bắc 6 tiếng trước khi người này bị bắn chết. Một tiếng sau, quân đội cũng nhận được nguồn tin gián điệp cho biết người bị trôi dạt chính là nhân viên hướng dẫn tàu cá mất tích.Như vậy, trong khoảng ít nhất 5 tiếng đồng hồ từ lúc xác định được người mất tích cho tới khi nạn nhân bị bắn, quân đội và Chính phủ đã không có biện pháp gì, cũng như không thông báo với phía miền Bắc.Cả quân đội Mỹ và Hàn Quốc đều biết chính quyền Bắc Triều Tiên ra lệnh cho quân đội nước này bắn chết những người tới gần biên giới nhằm phòng ngừa dịch COVID-19. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc lại không tính tới tình huống quân đội miền Bắc sẽ bắn chết người này.Một quan chức quân đội giải thích khó đối phó ngay lập tức do vụ việc xảy ra trên hải phận của Bắc Triều Tiên, nếu tiếp xúc ngay với miền Bắc thì có thể làm lộ nguồn tin gián điệp.Ngoài ra, dư luận cũng tranh cãi gay gắt về việc quân đội phỏng đoán nạn nhân đã đào tẩu sang miền Bắc, dựa trên căn cứ là người này đã cởi dép để lại trên thuyền, mặc áo phao, mang theo nhiều đồ giá trị. Nạn nhân cũng nhiều lần than vãn về gánh nặng nợ nần. Nguồn tin gián điệp của quân đội còn cho biết nạn nhân đã nói với quân lính Bắc Triều Tiên rằng bản thân mình đào tẩu sang miền Bắc.Tuy nhiên, gia quyến của nạn nhân lại khẳng định dù người này hay than phiền nhưng đây là vấn đề hoàn toàn khác với việc đào tẩu. Dư luận đang dấy lên nghi ngờ quân đội không điều tra đầy đủ về hành tung của nạn nhân trước khi đưa ra phỏng đoán trên.